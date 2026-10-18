Il derby delle giovanili finisce in pareggio

Il derby tra le giovanili del Real Madrid e del Barcelona si è concluso in pareggio (3-3) al Valdebebas, domenica 18 ottobre 2026. La partita, caratterizzata da un’alternanza di gol, ha visto entrambe le squadre prendere il controllo del gioco e subire rimonte. Il Real Madrid, colista della Primera RFEF, ha raccolto due punti in cinque giornate, mentre il Barcelona si è distaccato di tre punti e quattro posizioni, pur non essendo ancora in grado di competere con le squadre di punta.

Un’alternanza di gol che ha tenuto in scacco entrambe le squadre

Il match ha visto un’alternanza di gol che ha tenuto in scacco entrambe le squadre. Il Barcelona ha aperto la partita al settimo minuto, ma il Real Madrid ha reagito poco dopo con l’empate segnato da Oihane San Martín. Nella seconda parte, il Real Madrid ha mostrato una buona reazione, con due reti in appena quattro minuti, firmate da Bea Vélez e Raquel Zuazo. Tuttavia, il Barcelona ha ripreso il controllo del gioco e ha riportato il pareggio a 20 minuti dalla fine, chiudendo il match in modo equilibrato.

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Il Real Madrid ha dimostrato una buona rimonta nella seconda parte, ma non ha potuto sconfiggere il Barcelona.

Questo è stato il quinto derby tra le giovanili dei due club, con un record di due vittorie per il Real Madrid, una per il Barcelona e due pareggi. La prossima volta, i due squadre si incontreranno il 24 gennaio al Johan Cruyff Stadium, dove si preannuncia un altro confronto intenso. Il derby tra le giovanili è sempre un momento importante per il calcio femminile, e questa partita non è stata un’eccezione.

Un futuro che si gioca sul campo

Il Real Madrid, con due punti in cinque giornate, si trova in fondo alla classifica della Primera RFEF, mentre il Barcelona, con tre punti di vantaggio, si avvicina alla zona alta. La partita ha visto un’alternanza di gol che ha tenuto in scacco entrambe le squadre, con il Real Madrid che ha mostrato una buona rimonta nella seconda parte, ma non ha potuto sconfiggere il Barcelona.

Il pareggio ha lasciato diverse sensazioni, con entrambe le squadre che dovranno migliorare per poter competere a livello nazionale.

La prossima volta, i due squadre si incontreranno il 24 gennaio al Johan Cruyff Stadium, dove si preannuncia un altro confronto intenso. Il derby tra le giovanili è sempre un momento importante per il calcio femminile, e questa partita non è stata un’eccezione. Il calcio femminile, in crescita, continua a offrire momenti di interesse e confronto tra le migliori giovanili del Paese.