Il Barça trascorre due ore in aereo e una notte a Siviglia per il maltempo

Il Barça ha vissuto una notte inaspettata a Siviglia a causa del maltempo, con la squadra costretta a rimandare il ritorno a Barcellona dopo un incontro. La squadra, accompagnata da Hansi Flick e diversi giocatori, ha trascorso oltre due ore in aereo in attesa di un’autorizzazione che non è mai arrivata, prima di dover rimanere in un hotel della città. L’evento si colloca in un contesto di allerta meteorologica massima in Catalogna, con previsioni di piogge torrenziali che potevano accumulare fino a 100 litri per metro quadrato.

Un ritorno inatteso a causa delle condizioni climatiche

La squadra del Barça, che aveva previsto di tornare a Barcellona dopo un incontro, è rimasta bloccata a Siviglia a causa delle condizioni climatiche avverse. L’aeroporto San Pablo di Siviglia ha visto un blocco del volo, con la squadra costretta a rimanere in attesa per diverso tempo. La Protezione Civile aveva già attivato le allerte per il maltempo in diverse zone, con previsioni di piogge intense che hanno reso impossibile il viaggio. La squadra, già a bordo dell’aereo charter, ha visto il decollo rimandato più volte, senza mai ottenere l’autorizzazione necessaria.

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La squadra ha trascorso la notte in un hotel a Siviglia, a causa delle condizioni climatiche.

Un momento di attesa lunga e stressante per la squadra

Prima che il viaggio fosse definitivamente annullato, la squadra ha vissuto un’attesa eterna. I giocatori, già sistemati a bordo dell’aereo, hanno visto il decollo rimandato più volte, senza mai ottenere l’autorizzazione necessaria. Il club ha comunicato l’annullamento del volo attraverso un messaggio su X poco dopo le due di notte. L’evento si colloca in un contesto di allerta massima in Catalogna, con condizioni climatiche estreme che hanno reso impossibile il viaggio. La squadra, che aveva previsto di tornare a Barcellona, è rimasta bloccata a Siviglia, con la notte trascorsa in un hotel. La decisione di rimandare il viaggio arriva proprio in un momento cruciale per la stagione di Hansi Flick. La squadra dovrà affrontare due importanti match: il martedì contro il PSG in Champions e la domenica contro il Real Madrid in LaLiga. Flick ha espresso la necessità di cambiare Lamine Yamal, un’azione che ha suscitato interesse e attenzione nel mondo del calcio.

Il cambio di piano ha messo in luce le sfide logistiche e organizzative della squadra.

La situazione ha reso evidente l’impatto del maltempo sulle attività sportive, con conseguenze dirette sulle partite e sui piani di gioco. La squadra del Barça ha vissuto un momento di attesa lunga e stressante, con la notte trascorsa a Siviglia a causa delle condizioni climatiche. L’annullamento del volo ha messo in evidenza le sfide che la squadra dovrà affrontare, non solo in campo, ma anche in termini di logistica e organizzazione.