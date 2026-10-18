Dompig decide il match, Napoli domina a Sassuolo nel terzo turno di Serie A femminile

Il Napoli ha dominato la terza giornata della Serie A femminile 2026-2027, sconfiggendo per 4-1 il Sassuolo in un match a senso unico. La vittoria è stata guidata dall’attaccante olandese naturalizzata surinamese Dompig, protagonista assoluta con una tripletta che ha deciso la partita. La squadra partenopea ha aperto il match con un’azione roboante, con Michela Giordano che ha sbloccato il risultato al 10’ con un’incornata vincente su calcio d’angolo. Il raddoppio è arrivato otto minuti dopo, con Dompig che ha concretizzato una bagarre furibonda, segnando un gol simile al precedente. Le neroverdi hanno provato a rientrare in partita al 67’, capitalizzando un calcio di rigore trasformato da Clelland, ma il Napoli non si è fermato. Al 79’, la squadra ha messo il punto esclamativo sulla partita con un altro gol di Dompig, che ha completato la sua tripletta grazie a un assist di Bellucci.

La forza di Dompig e la reazione del Napoli

La prestazione di Dompig è stata determinante per il successo del Napoli. L’attaccante, in apertura di ripresa, ha segnato un gol di testa mentre si trovava appena fuori dall’area, su un’azione che ha visto una traiettoria difficile da prevedere. Il suo contributo ha reso la partita unilaterale, con il Napoli che ha dominato il campo e non ha dato spazio alle reazioni del Sassuolo. La squadra partenopea ha dimostrato una grande coesione e una capacità di attacco eccezionale, con Dompig che ha guidato l’attacco con una serie di gol di alta qualità. Il risultato ha messo il Napoli al comando della classifica, confermando la sua forza nel campionato.

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Altra vittoria per la Ternana

Se il Napoli ha dominato a Sassuolo, la Ternana ha sorriso battendo di misura la Lazio. La squadra ha sfruttato un gol di Strode al cinquantesimo minuto di gioco, perno del risultato. La vittoria ha confermato la solidità della Ternana, che ha dimostrato di essere in grado di competere con squadre di livello. La partita ha visto un gioco equilibrato, con la Ternana che ha sfruttato le sue qualità tecniche per prendere il controllo del campo e portare a casa la vittoria. La squadra ha dimostrato una grande capacità di organizzazione e di attenzione al dettaglio, fattori chiave per il successo.

Nel frattempo, altre partite hanno visto il Como e la Fiorentina dividere la posta, con le toscane che hanno risposto al 46’ grazie a Begersen. La Serie A femminile 2026-2027 mostra una grande intensità e una competizione serrata, con squadre che si contendono posizioni importanti. Il campionato si sta sviluppando in modo interessante, con squadre che dimostrano capacità e determinazione. Il Napoli, con la sua vittoria, ha confermato la sua leadership, mentre la Ternana ha dato prova di essere una squadra in crescita.

Il calcio femminile italiano continua a mostrare una crescita costante, con squadre che si confrontano in modo intenso e che dimostrano una grande professionalità. La Serie A femminile 2026-2027 è in fase di sviluppo, con squadre che si contendono posizioni importanti e che dimostrano una grande capacità di attacco e difesa. Il Napoli, con la sua vittoria, ha confermato la sua leadership, mentre la Ternana ha dato prova di essere una squadra in crescita.