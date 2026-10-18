Chacarra si conferma leader del DP World Tour e mira a Seve e Rahm

Un successo in India che conferma il talento

Eugenio López-Chacarra ha vinto il Dp World India Championship, il suo secondo successo in India nella sua carriera, e si è guadagnato il riconoscimento internazionale come uno dei migliori golfisti del momento. Il 26enne spagnolo, noto per la sua determinazione e la sua capacità di competere a livello mondiale, ha vinto con autorità, dimostrando di essere un giocatore in grado di affrontare i migliori del circuito. La vittoria, ottenuta in condizioni di sole e vento assente, ha visto Chacarra completare il torneo in due sessioni, con un record di 63 colpi e un totale di 19 under par, mettendosi in testa con una venti di cinque colpi sul neozelandese Hillier. La sua vittoria in India lo colloca tra i migliori del circuito.

Un percorso di crescita e una posizione di leadership

Chacarra, che ha vinto già tre tornei nel 2026, si avvicina al traguardo di diventare il quinto golfista spagnolo a vincere tre tornei in una stagione, un record che hanno raggiunto Seve Ballesteros e Jon Rahm. Con tre vittorie in 2026, tra cui il KLM Open e l’Open di Italia, Chacarra si è posizionato al primo posto nella Race to Dubai, la classifica del DP World Tour, a soli tre tornei dal traguardo finale. La sua vittoria in India, dove ha battuto giocatori di alto livello come Justin Rose, Tommy Fleetwood e Rory McIlroy, ha confermato la sua capacità di competere con i migliori del mondo.

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Chacarra si avvicina a due dei più grandi della storia del golf spagnolo. La sua vittoria in India lo ha reso uno dei migliori del circuito, con un record di 19 under par e una vittoria in condizioni estremamente difficili. Il suo gioco su erba corta ha permesso a Chacarra di muovere la palla con precisione e controllo, un aspetto che ha reso il suo gioco estremamente efficace. Il suo uso del “palo di scopa”, pur esteticamente poco attraente, ha dato risultati eccezionali, simili a quelli che Bernhard Langer ha ottenuto con quel tipo di bastone.

Un lavoro di squadra e una tecnica raffinata

Il successo di Chacarra non è solo frutto del suo talento, ma anche del lavoro di Alejandro Larrazábal, il suo allenatore da un anno e mezzo, che ha contribuito in modo significativo al suo miglioramento. Chacarra ha dimostrato una grande capacità di gestire le situazioni di pressione, soprattutto nei momenti più critici del torneo, come il doppio bogey al 16 che gli ha tolto il subcampeonato. Tuttavia, il suo gioco su erba corta ha permesso a Chacarra di muovere la palla con precisione e controllo, un aspetto che ha reso il suo gioco estremamente efficace.

Il lavoro di Larrazábal ha contribuito al suo miglioramento. Chacarra si è classificato tra i 40 migliori giocatori del mondo per la prima volta nella sua carriera, un traguardo che lo porterà a giocare i quattro grandi tornei in un unico anno, un record inedito nella sua carriera. Inoltre, si posiziona bene per la Ryder Cup di Adare Manor, un altro obiettivo importante per un giocatore che ha dimostrato di essere un vero competitore. Dopo un periodo di incertezza, Chacarra ha trovato la sua strada e si prepara a sfidare i migliori del golf mondiale.

La vittoria in India ha confermato il talento di Chacarra, che si avvicina a due dei più grandi della storia del golf spagnolo. Il suo percorso di crescita è stato supportato da un lavoro di squadra e da una tecnica raffinata, che lo hanno portato a posizionarsi al primo posto nella Race to Dubai. Con la sua vittoria, Chacarra si è guadagnato il riconoscimento internazionale e si prepara a sfidare i migliori del golf mondiale.