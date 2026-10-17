Maltempo sconvolge DP World India Championship, Chacarra in testa provvisoria

Il DP World India Championship, in corso in India, ha visto interrompere le competizioni a causa del maltempo e dell’oscurità, con le prime tre giornate sospese. La situazione ha reso complessa la gestione del torneo, che ha visto i giocatori affrontare condizioni climatiche avverse. Tra i partecipanti, l’esperto spagnolo Eugenio Chacarra si è piazzato provvisoriamente in testa alla classifica, con un totale di -14, due colpi davanti a Joost Luiten e Angel Hidalgo, i due inseguitori.

Condizioni climatiche ostili e sospensioni del torneo

Le prime tre giornate del DP World India Championship sono state sospese a causa del maltempo, che ha reso impraticabili i campi di gioco. Successivamente, l’oscurità ha ulteriormente complicato la situazione, costringendo gli organizzatori a interrompere le partite. I giocatori che non hanno completato il giro odierno saranno chiamati alle prime luci dell’alba per terminare le restanti buche e iniziare il quarto round. La prossima giornata sarà quindi cruciale per determinare il corso del torneo. La gestione del torneo ha dovuto adattarsi alle condizioni climatiche estreme, con sospensioni ripetute e un’organizzazione in continuo movimento. Gli atleti, pur affrontando sfide logistiche, hanno mantenuto un livello di concentrazione elevato, cercando di mantenere la posizione conquistata. La sospensione ha reso necessario un piano di ripresa rapido, con gli ultimi giocatori che dovranno completare il giro il prima possibile.

Pubblicità

Classifica provvisoria e posizioni degli italiani

Dentro i primi dieci, si trovano Daniel Hillier, Adrien Meronk e Scott Jamieson in T4 a -11, mentre Todd Clements, Joel Girrbach, Tom McKibbin e JC Ritchie sono in T7 a -10. Gli italiani Gregorio De Leo e Francesco Laporta si trovano rispettivamente in T11 e in 22esima posizione a -6. Stefano Mazzoli, invece, si piazza al 48esimo posto a -2, insieme a Guido Migliozzi. Matteo Manassero, invece, si trova in 55esima posizione a -1.

La classifica è in continua evoluzione, con i giocatori che dovranno affrontare le sfide del quarto round con la massima concentrazione. La posizione di Chacarra, provvisoriamente in testa, rappresenta un segnale di come il torneo possa evolversi nel corso delle prossime ore. Gli italiani, pur non essendo in posizioni di testa, mantengono un ruolo rilevante nella classifica, con la possibilità di migliorare nei prossimi round. Il torneo, che si svolge in un contesto climatico estremamente ostile, ha visto i partecipanti affrontare condizioni difficili. La sospensione delle partite ha reso necessario un adattamento rapido da parte degli atleti e degli organizzatori. La prossima giornata sarà decisiva per stabilire le posizioni definitive e per dare un’idea del potenziale vincitore del torneo.

La situazione del DP World India Championship rimane in bilico, con il maltempo che continua a influenzare le competizioni. I giocatori dovranno affrontare le sfide del quarto round con la massima concentrazione, cercando di superare le condizioni climatiche avverse e di mantenere la posizione conquistata. La classifica provvisoria, con Chacarra in testa, è un segnale di come il torneo possa evolversi nel corso delle prossime ore.