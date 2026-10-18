Juve torna a disposizione di Spalletti: Kolo Muani e Boga tornano in campo contro la Lazio

La Juventus torna a disposizione di Luciano Spalletti per il match di questa sera contro la Lazio, con due elementi chiave tornati tra i convocati. Dopo più di un mese di assenza, l’ivoriano Kolo Muani è nuovamente a disposizione del tecnico, mentre torna anche Jeremie Boga, che aveva saltato la trasferta a Cagliari. La squadra, dopo l’entusiasmante vittoria in extremis contro il Celta Vigo in Europa League, punta a ritrovare il successo anche in campionato. Tra i giocatori disponibili, spicca il ritorno di Boga, che ha dimostrato un’importante capacità di rientro. Il tecnico potrà contare anche su un’altra novità: Celik, che era stato chiamato ma non impiegato nella trasferta a Vigo a causa dell’affaticamento.

Una freccia in più per Spalletti

Kolo Muani, in particolare, è risultato decisivo sia nel pareggio di Cagliari di una settimana fa che nel successo in Spagna. Il giocatore, che aveva subìto un infortunio, è tornato al top forma e potrebbe essere un’arma decisiva per la squadra. Anche Boga, dopo un periodo di assenza, è tornato a disposizione e potrebbe giocare un ruolo importante. Tra i convocati, si segnala anche il ritorno di Neto, che aveva dovuto saltare il match di Cagliari a causa di una squalifica. La lista dei giocatori disponibili include nomi come Celik, Bremer, Gatti e Koopmeiners, ma non mancano le assenze di lunga data: Yildiz, Locatelli e Thuram sono ancora fuori, mentre Ekhator dovrebbe tornare tra fine ottobre ed inizio novembre.

Pubblicità

Il ritorno di Boga e Kolo Muani apre nuove possibilità per Spalletti

La squadra, con un’altra freccia in più, punta a fare un passo avanti nella competizione. La Juve, dopo la vittoria in Europa League, cerca di ripetere il successo in campionato, con un gruppo di giocatori che si dimostra sempre più coeso e competitivo. Il match contro la Lazio sarà un test importante per il tecnico, che dovrà sfruttare al meglio le risorse a disposizione per raggiungere l’obiettivo.

La lista dei convocati di Spalletti

Di seguito la lista dei convocati di Luciano Spalletti per il match di questa sera contro la Lazio all’Allianz Stadium: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 32 Cabal, 33 Neto. Pochissime dunque le novità nella lista diramata dal tecnico bianconero, che si concentrerà su un roster già provato ma con nuove possibilità di movimento.

Neto torna disponibile dopo una squalifica

Con un roster che si dimostra sempre più competitivo, la Juventus si prepara a un match importante. La squadra, con nuove possibilità di movimento, cercherà di fare un passo avanti nella competizione, sfruttando al meglio le risorse a disposizione. La sfida contro la Lazio sarà un test cruciale per il tecnico, che dovrà sfruttare al meglio le sue scelte per raggiungere l’obiettivo.