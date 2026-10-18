Yaya Touré: “Sensazione molto positiva” per la sfida contro la Roma

Yaya Touré, tecnico del Slovan Bratislava, ha espresso una sensazione molto positiva dopo la vittoria contro lo Spartak Trnava, che ha reso ancora più entusiasta la squadra slovacca. La formazione di Touré ha sconfitto nettamente i concorrenti locali per 3-0, un risultato che ha rafforzato il morale della squadra e ha dato un ulteriore boost al team prima della trasferta di Champions League contro la Roma. Dopo la vittoria, il tecnico ha commentato: “Sono molto soddisfatto delle prestazioni complessive della squadra e di diverse prestazioni individuali. Abbiamo vinto assolutamente meritata, è davvero una sensazione molto piacevole”.

Un derby che ha acceso l’atmosfera

Il derby tra Slovan Bratislava e Spartak Trnava ha visto la vittoria del team di Touré, che ha sfruttato al meglio le sue qualità per dominare la partita. Il tecnico ha sottolineato come l’atmosfera durante il riscaldamento fosse ottima, con lo stadio pieno e un clima di entusiasmo che ha reso l’esperienza unica. “Ho vissuto il mio primo derby in Slovacchia, lo stadio era pieno durante il riscaldamento e l’atmosfera era ottima”, ha detto Touré. La vittoria ha reso ancora più positiva la giornata, ma l’attenzione del tecnico è già rivolta alla prossima sfida.

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Preparazione per la Roma: “Sensazione molto positiva”

Yaya Touré ha espresso una sensazione molto positiva anche riguardo alla prossima sfida contro la Roma. “Dato che abbiamo vinto, ho davvero una sensazione molto positiva, ma allo stesso tempo sto già pensando che lunedì voleremo per Roma e dobbiamo prepararci per il prossimo duello”, ha dichiarato il tecnico. La squadra slovacca, con il morale alto, si avvicina alla trasferta in Italia con la consapevolezza di aver vinto una partita importante e di aver dato un’ottima prova di carattere. “Dopo l’incontro, ho visto molti sorrisi nello spogliatoio, è un sollievo per tutti noi in un certo senso, d’altra parte dobbiamo passare rapidamente alla preparazione per il prossimo duello”, ha aggiunto Touré.

La vittoria contro lo Spartak Trnava ha rappresentato un’occasione per Touré per vivere da vicino il clima del calcio slovacco, un ambiente che ha mostrato una forte passione e una grande attenzione verso il gioco. La squadra, con il tecnico al suo fianco, si prepara con entusiasmo alla prossima sfida, con l’obiettivo di dare il meglio in una competizione di alto livello. La sensazione positiva che Touré ha espresso dopo la vittoria è un segnale importante per il team, che si appresta a affrontare una delle sfide più importanti della stagione.

Il tecnico ha anche sottolineato come la vittoria abbia reso ancora più positiva la giornata, ma l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida. “Ho visto molti sorrisi nello spogliatoio, è un sollievo per tutti noi in un certo senso, d’altra parte dobbiamo passare rapidamente alla preparazione per il prossimo duello”, ha concluso Touré. La squadra, con il morale alto, si appresta a affrontare la trasferta in Italia con la consapevolezza di aver vinto una partita importante e di aver dato un’ottima prova di carattere.