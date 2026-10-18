Il Sevilla ha subito tre sconfitte consecutive a casa del Real Madrid in 18 mesi, con un record di 22-0 in tre partite. La situazione si è aggravata nel 1958, quando il club di Nervión fu sconfitto per 8-0 in un match di Coppa del Re, un risultato che rimane uno dei più drammatici nella sua storia. L’attaccante Di Stéfano segnò un penalti decisivo, portando il Real Madrid a un vantaggio insuperabile. L’episodio ha lasciato un segno indelebile nella memoria del club andaluso, che ha sempre avuto un rapporto complesso con il suo storico rivale.

Un record di sconfitte in casa

Il Sevilla ha affrontato il Real Madrid in casa 17 volte negli ultimi anni, con risultati spesso pesanti. Il peggior risultato fu il 22-0, un record che rimane un simbolo di una sconfitta senza precedenti. L’ultimo episodio di questa serie si è verificato nel 1958, quando il club di Nervión fu sconfitto per 8-0 in un match di Coppa del Re. L’attaccante Di Stéfano fu decisivo, segnando un penalti che portò il Real Madrid a un vantaggio insuperabile. L’episodio ha lasciato un segno indelebile nella memoria del club andaluso, che ha sempre avuto un rapporto complesso con il suo storico rivale.

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Un momento di disperazione

Il portiere del Sevilla, José María Busto, fu l’immagine della disperazione dopo la sconfitta. L’episodio fu un momento di grande tensione, con il club che subì un danno morale e fisico. L’attaccante Di Stéfano fu il protagonista di una delle sue migliori prestazioni, segnando quattro gol in un singolo match. L’episodio fu un momento di grande tensione, con il club che subì un danno morale e fisico. L’attaccante Di Stéfano fu il protagonista di una delle sue migliori prestazioni, segnando quattro gol in un singolo match.

Il Sevilla ha affrontato il Real Madrid in casa 17 volte negli ultimi anni, con risultati spesso pesanti. Il peggior risultato fu il 22-0, un record che rimane un simbolo di una sconfitta senza precedenti. L’ultimo episodio di questa serie si è verificato nel 1958, quando il club di Nervión fu sconfitto per 8-0 in un match di Coppa del Re. L’attaccante Di Stéfano fu decisivo, segnando un penalti che portò il Real Madrid a un vantaggio insuperabile. L’episodio ha lasciato un segno indelebile nella memoria del club andaluso, che ha sempre avuto un rapporto complesso con il suo storico rivale.

Il portiere del Sevilla, José María Busto, fu l’immagine della disperazione dopo la sconfitta. L’episodio fu un momento di grande tensione, con il club che subì un danno morale e fisico. L’attaccante Di Stéfano fu il protagonista di una delle sue migliori prestazioni, segnando quattro gol in un singolo match. L’episodio fu un momento di grande tensione, con il club che subì un danno morale e fisico. L’attaccante Di Stéfano fu il protagonista di una delle sue migliori prestazioni, segnando quattro gol in un singolo match.

Il Sevilla ha affrontato il Real Madrid in casa 17 volte negli ultimi anni, con risultati spesso pesanti. Il peggior risultato fu il 22-0, un record che rimane un simbolo di una sconfitta senza precedenti. L’ultimo episodio di questa serie si è verificato nel 1958, quando il club di Nervión fu sconfitto per 8-0 in un match di Coppa del Re. L’attaccante Di Stéfano fu decisivo, segnando un penalti che portò il Real Madrid a un vantaggio insuperabile. L’episodio ha lasciato un segno indelebile nella memoria del club andaluso, che ha sempre avuto un rapporto complesso con il suo storico rivale.