Proteste studentesche in Europa: un’ondata di ribellione che coinvolge paesi e generazioni

Un’ondata di proteste che coinvolge l’Europa

Le proteste studentesche in Europa stanno scuotendo il continente, con episodi di violenza e repressione che coinvolgono diversi paesi. A partire da un plantone in un liceo di Créteil, a est di Parigi, la rivolta si è estesa a centinaia di migliaia di persone, con saquei, barricade e arresti che hanno raggiunto il numero di 1.200. Il movimento, che ha visto il coinvolgimento di studenti, sindacati e lavoratori, ha trovato un terreno fertile in contesti di crisi economica, invecchiamento della popolazione e tagli al sistema educativo. In Francia, il primo ministro Sébastien Lecornu ha definito le manifestazioni come le più violente in decenni, accusando l'”ultraizquierda” di aver scatenato la violenza. Le proteste si estendono a sindacati e lavoratori colpiti da aumenti dei carburanti e riduzioni di salari.

Francia, epicentro di una rivolta senza precedenti

La Francia è diventata il fulcro di questa ondata di proteste, con il primo ministro Sébastien Lecornu che ha definito le manifestazioni come le più violente in decenni. Le proteste, iniziate come una protesta studentesca per i tagli educativi, si sono estese a sindacati e lavoratori colpiti da aumenti dei carburanti e riduzioni di salari. I manifestanti denunciano condizioni di lavoro precarie, con aule sovraffollate e temperature estreme durante le ondate di calore. A ottobre, circa 1.800 licei sono stati bloccati in una sola giornata, con centri scolastici che hanno chiuso parzialmente o totalmente. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e cannoni d’acqua, con conseguenze gravi, tra cui un adolescente che ha perso una mano a causa di una granata aturdidora.

Pubblicità

La repressione poliziesca ha visto un numero record di arresti, con oltre 1.200 detenuti.

Un movimento che si espande in tutta l’Europa

Le proteste non si limitano alla Francia. In Italia, migliaia di giovani hanno partecipato al “Dì del no-Meloni” a Milano, Torino, Bologna e Roma, con almeno 50 arresti. In Belgio, centinaia di studenti si sono scontrati con la polizia a Bruxelles, che ha utilizzato gas lacrimogeni e cannoni d’acqua. In Albania, i manifestanti hanno esposto la propria richiesta di dimissione del primo ministro Edi Rama, con episodi di incendio al Ministero dell’Educazione a Tirana. In Spagna e Portogallo, le proteste si concentrano su temi come la casa e i salari, con manifestazioni che coinvolgono diverse città.

Le reazioni degli esperti e la preoccupazione per il futuro

Gli esperti osservano con preoccupazione l’evoluzione delle proteste. Juan Carlos Jiménez Redondo, cattedrato dell’Università CEU San Pablo, ha sottolineato che l’educazione è stato il “detonante di una insoddisfazione che va oltre le aule”. Olivier Ertzscheid, dell’Università di Nantes, ha avvertito che i centri di insoddisfazione potrebbero “convergere” in un’unica ondata di protesta. Il sociologo Robi Morder ha parlato di una repressione senza precedenti contro un movimento studentesco, con un numero record di arresti e interventi polizieschi. La preoccupazione cresce anche per l’impatto a lungo termine su un sistema sociale già fragile. La protesta ha coinvolto diversi paesi, con manifestazioni che si estendono a Italia, Belgio, Albania, Spagna e Portogallo.