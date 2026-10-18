Il “Tyson ruso” muore a 40 anni dopo una carriera interrotta da un misterioso incidente nel metro di Berlín

Denis Boytsov, noto come “Tyson ruso”, ha perso la vita a 40 anni dopo una carriera di boxeo interrotta da un misterioso incidente nel metro di Berlín nel 2015. Il pugile, che aveva vinto contro Irineu Beato Costa nel 2015, era in piena forma e aveva un record di 36-1 (27 KOs), con un’efficacia di KO che lo aveva reso uno dei migliori del settore. Il suo talento e la sua potenza al ring lo avevano reso un candidato promettente per il titolo mondiale, tanto che era stato incluso tra i possibili avversari di Wladimir Klitschko. Tuttavia, il destino ha cambiato il corso della sua vita in modo drastico.

Un incidente che lo ha cambiato per sempre

Il 2015 fu un anno cruciale per Boytsov. Dopo aver vinto un incontro importante, il pugile fu trovato inconscio e gravemente ferito in una galleria del metro di Berlín, tra due stazioni. Il suo appartamento era a soli centinaia di metri di distanza. I medici lo trasferirono d’urgenza in ospedale, dove fu sottoposto a un intervento di emergenza e successivamente indotto in coma. Le lesioni, soprattutto alla testa e alle mani, lo lasciarono paralizzato e incapace di parlare. Le conseguenze furono devastanti e irreversibili.

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Una lunga battaglia per la salute e la carriera

Dopo il coma, Boytsov rimase in stato di recupero per settimane, ma le secuelas neurologiche furono gravi. Dopo anni di riabilitazione in Germania, il pugile tornò in Russia, ma la sua carriera era ormai compromessa. Nonostante i tentativi di riprendersi, il suo futuro al ring sembrava irrimediabilmente compromesso. La sua vita fu segnata da un trauma che non si sarebbe mai ripreso. La polizia di Berlín, dopo un’indagine, concluse che l’incidente era avvenuto per un’azione accidentale, nonostante la presenza di alcol nel corpo del pugile. Non ci furono prove di un coinvolgimento di terzi, e la famiglia, preoccupata per la possibilità di una vendetta, non trovò mai una spiegazione soddisfacente. Le circostanze del suo incidente rimangono misteriose e non sono mai state chiarite.

Un legato al mondo del boxeo

Denis Boytsov era considerato uno dei migliori talenti del peso pesante. Era stato campione intercontinentale della WBA e aveva occupato posizioni di rilievo nelle liste del comitato. Era stato anche proposto come candidato per il titolo di Klitschko, e aveva persino discusso la possibilità di affrontare Tyson Fury. La sua carriera, però, fu interrotta prima che potesse realizzare il suo potenziale.

Il mondo del boxeo è in lutto per la scomparsa di un atleta che aveva dimostrato talento, determinazione e passione. Il suo nome rimarrà legato al mondo del pugilato, non solo per le sue vittorie, ma anche per la tragica fine che ha segnato la sua vita. Il “Tyson ruso” ha lasciato un’impronta indelebile, anche se la sua storia finì in modo triste e inaspettato.