Jodar sconfitto da Fokina a Shanghai: come cambia la corsa alle Atp Finals

Il torneo di Shanghai si è concluso con la vittoria di Alejandro Davidovich Fokina, che ha sconfitto Rafael Jodar in finale per 1-6, 7-6, 6-4. La vittoria ha consegnato al giocatore sloveno il suo terzo titolo ATP e il più prestigioso, conquistato dopo un’impresa in rimonta. Jodar, invece, ha visto interrompere la sua corsa verso il top 10 e la qualificazione alle Atp Finals, nonostante abbia raggiunto la finale del Masters 1000 per la prima volta nella sua carriera.

La corsa alle Atp Finals si rivede

La sconfitta in finale ha ridotto il vantaggio di Jodar su Alex de Minaur, che lo precede nella classifica per 650 punti. Il romano, nono in classifica, è virtualmente qualificato alle Atp Finals, ma deve stare attento a due avversari: de Minaur e Novak Djokovic. Per il momento, sono già certi del pass per il Master Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton, mentre Flavio Cobolli, quinto a quota 3530 punti, si trova in una posizione di fatto quarta a causa dell’assenza di Jannik Sinner.

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Un’impresa in rimonta per Fokina

Dopo un primo set dominato da Jodar, il classe 2006 ha rischiato di perdere la partita, ma si è salvato a più riprese nel secondo set, vincendolo al tie-break. Nella terza frazione, ha approfittato di un avversario a corto di energie per mantenere il controllo e chiudere l’incontro. La vittoria di Fokina ha segnato un passo importante nella sua carriera, portandolo a un nuovo livello di prestigio. La classifica aggiornata mostra che, al momento, sono virtualmente qualificati anche Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e Arthur Fils. La corsa alle Atp Finals, però, è ancora aperta e dipende da come si svilupperanno le prossime settimane. La sconfitta di Jodar a Shanghai ha ridotto il suo vantaggio, ma non lo ha escluso definitivamente dalla competizione. Il campionato è ancora in corso e i prossimi risultati potrebbero cambiare le sorti di tutti i giocatori in gara.

Con la vittoria di Fokina, il ranking ATP ha visto un altro cambiamento significativo, con il giocatore sloveno che si conferma come uno dei migliori in circolazione. La finale di Shanghai ha rappresentato un momento cruciale per diversi giocatori, tra cui Jodar, che ha visto interrompere la sua scalata verso il top 10. La corsa alle Atp Finals, però, non è ancora finita e i prossimi match potrebbero decidere chi si qualificherà per il Masters.

La sconfitta di Jodar ha anche messo in luce le sfide che attendono i giocatori in posizione di vantaggio. De Minaur, ad esempio, si trova a un passo dalla qualificazione, ma deve stare attento a Jodar, che potrebbe ancora fare un balzo. La classifica, inoltre, mostra che alcuni giocatori, come Medvedev e Tiafoe, si trovano in una posizione di fatto molto competitiva. La corsa alle Atp Finals è in movimento e i prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro di molti tennisti.

Con la finale di Shanghai alle spalle, il tennis si prepara a un nuovo ciclo di competizioni, con la corsa alle Atp Finals che si avvicina sempre di più al suo epilogo. La vittoria di Fokina ha segnato un momento importante, ma la classifica è ancora in evoluzione. La sconfitta di Jodar ha ridotto il suo vantaggio, ma non lo ha escluso definitivamente. Il futuro del ranking ATP dipende da come si svilupperanno i prossimi match e le decisioni dei giocatori in gara.