La Euroliga cambia formato: da 20 a 24 squadre a partire dal 2027-28

La Euroliga, la massima competizione continentale di basket, ha annunciato un cambiamento radicale nel suo formato a partire dalla stagione 2027-28. Il presidente Dejan Bodiroga ha confermato che il torneo passerà da 20 a 24 squadre, organizzate in due conferenze, un passo importante per l’espansione e la crescita del basket europeo. L’annuncio, reso noto durante un’intervista al programma ‘Radar Forum’ su Mozzart Sport, segna un’evoluzione strategica per la competizione, che mira a rafforzare la sua posizione nel panorama internazionale.

Un piano di espansione e crescita

La decisione di espandere il numero di squadre è parte di un piano strategico più ampio che mira a incrementare la visibilità e l’impatto della Euroliga. Bodiroga ha sottolineato come la competizione abbia registrato un forte incremento di interesse, con numerose offerte da parte di squadre che partecipano alla Eurocopa e da altre esterne al circuito. La Euroliga non è mai stata così forte come oggi, ha dichiarato il presidente, sottolineando come i dati di partecipazione e di seguito televisivo siano in costante aumento.

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Un aumento di seguito e di interazione

Secondo le dichiarazioni di Bodiroga, la Euroliga ha visto un incremento significativo del numero di spettatori e della partecipazione su piattaforme digitali. L’anno scorso, più di 3,3 milioni di tifosi hanno riempito i pabelloni, mentre oltre 500 milioni di persone hanno seguito i match in televisione, un record storico. Inoltre, il numero di patrocinatori e l’interazione sui social media sono in continua crescita, confermando un interesse crescente per la competizione.

La Euroliga, che attualmente conta 13 squadre tra cui Barcelona, Real Madrid, Anadolu Efes e Baskonia, ha anche annunciato l’espansione delle franchigie, con l’obiettivo di includere nuovi club come membri pieni della competizione. Questo passo potrebbe portare a una maggiore diversificazione geografica e a un aumento della competitività nel torneo. Nonostante l’espansione, la Euroliga rimane concentrata sul mantenimento della sua identità e della sua qualità, come ha sottolineato Bodiroga. Nonostante i progetti futuri, la Euroliga continua a guardare con attenzione alle opportunità di collaborazione con altre competizioni, come la NBA. Tuttavia, il presidente ha espresso un’opinione chiara su alcune proposte esterne, sottolineando che alcune idee potrebbero rappresentare un passo indietro rispetto ai valori della competizione. La Euroliga rimane fedele al suo piano di crescita, con l’obiettivo di rimanere un’istituzione di riferimento per il basket europeo.

La Euroliga passerà da 20 a 24 squadre a partire dal 2027-28.

Il presidente Dejan Bodiroga ha sottolineato l’incremento di interesse e seguito.

La competizione ha visto un aumento del numero di spettatori e di interazione su social media.

Con questi cambiamenti, la Euroliga si prepara a un futuro in cui il basket europeo potrebbe diventare ancora più competitivo e visibile a livello globale. La decisione di espandere il formato non solo rappresenta un passo avanti per la competizione, ma anche un’opportunità per nuove squadre di entrare nel circuito e contribuire al successo della Euroliga.