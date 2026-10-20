Cucho Hernández, la prima assenza che mette a rischio i piani di Néstor Lorenzo per il match contro il Cile

Cucho Hernández, attaccante del Real Betis, si è fermato per una lesione al soleo subita durante il match contro il Barcelona, mettendo a rischio i piani di Néstor Lorenzo per il confronto con il Cile. L’attaccante, che aveva mostrato una buona forma in questa stagione, dovrà sottoporsi a un periodo di recupero che potrebbe allontanarlo dal campo per diverse settimane. La lesione, verificata dopo le analisi mediche del 19 ottobre, ha reso necessario un periodo di riposo per evitare recidive. La Selezione Colombia, che dovrà affrontare il Cile nei prossimi due match amichevoli, si trova così con un’assenza significativa nel suo attacco.

Una lesione che mette a rischio la preparazione

La lesione al soleo, una zona critica per la mobilità e la potenza di un attaccante, ha reso necessario un periodo di recupero attento. L’incidente si è verificato durante il match contro il Barcelona, quando Hernández ha sentito un dolore muscolare e ha dovuto uscire dal campo. La diagnosi ufficiale, resa nota il 19 ottobre, ha confermato un danno nella zona del soleo sinistro. Nonostante la lesione non sia considerata grave, il processo di recupero richiederà attenzione per evitare recidive. La prensa spagnola stima che il periodo di assenza potrebbe variare tra tre e sei settimane, con una previsione più comune di circa un mese.

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La mancanza di Hernández colpisce direttamente i piani di Lorenzo.

La mancanza di Hernández colpisce direttamente i piani di Néstor Lorenzo per il match contro il Cile. L’attaccante, che aveva mostrato una buona forma in questa stagione, era considerato una delle opzioni chiave per il reparto offensivo. La sua assenza lo mette in difficoltà, soprattutto considerando che i due match amichevoli contro il Cile sono previsti per il 13 e il 17 novembre. Se il periodo di recupero si protrarrà per un mese, Hernández potrebbe arrivare al momento della convocazione senza un ritmo competitivo, senza partite recenti e con poco tempo per integrarsi con la squadra. Questo scenario potrebbe limitare le sue possibilità di tornare in campo in forma ottimale.

Un’assenza che influisce sulle scelte di Lorenzo

Per Lorenzo, la lesione di Hernández non è un problema immediato, ma rappresenta una complicazione di fondo. L’attaccante, che aveva partecipato al Mondiale 2026, era una delle opzioni per il reparto offensivo, anche se non era stato convocato nella precedente lista. La Selezione Colombia, che sta attraversando un periodo di rinnovamento, ha provato a integrare nuovi talenti, lasciando fuori alcuni giocatori con esperienza internazionale. Hernández, però, aveva bisogno di continuità e prestazioni in squadra per rientrare nel progetto di Lorenzo. La lesione lo priva di questa possibilità, mettendolo in una posizione di svantaggio.

La Selezione Colombia dovrà fare i conti con questa assenza.

La situazione potrebbe influire sulle scelte di Lorenzo per la prossima convocazione. Con Hernández fuori, il tecnico dovrà cercare alternative per il reparto offensivo, anche se il gruppo non è ricco di opzioni. La mancanza del giocatore potrebbe portare a una maggiore pressione su altri attaccanti, come Dávinson Sánchez o Jhon Lucumí, che dovranno prendere più responsabilità. La Selezione Colombia, però, dovrà fare i conti con questa assenza e trovare una soluzione per affrontare il Cile in modo competitivo.

La lesione di Hernández rappresenta un problema non solo per il Real Betis, ma anche per la Selezione Colombia. L’attaccante, che aveva mostrato una buona forma in questa stagione, era una delle opzioni chiave per il reparto offensivo. La sua assenza mette a rischio la preparazione per il match contro il Cile, soprattutto considerando che i due amichevoli sono previsti per il 13 e il 17 novembre. La Selezione Colombia dovrà trovare una soluzione per affrontare il Cile in modo competitivo, anche se la mancanza di Hernández potrebbe influire sulle scelte di Lorenzo.