Flick sceglie Àlex Campos come titolare contro il PSG

Hansi Flick ha completato oggi lunedì la lista dei convocati per il match contro il PSG, in vista del confronto che si terrà domani. La scelta è caduta su Àlex Campos, il giovane difensore che sostituirà le assenze di Jules Koundé e Eric García, già in lista per infortuni, insieme a quella di Andreas Christensen. Il giocatore, nato a Aitona in Lleida, è uno dei centrali più promettenti della cantera blaugrana e ha già dimostrato la sua capacità in campo.

Un talento in crescita

Àlex Campos, 18 anni, è uno dei giocatori più promettenti del settore giovanile del Barça. Dopo essere arrivato a La Masia nel 2021, proveniente dall’Atlètic Segre, ha seguito un percorso di crescita costante. Ha debuttato in serie con il Barça Atlètic nella stagione 2025-26, esordendo il 28 settembre 2025, durante la quarta giornata del campionato. In tutti i sette incontri del filiale in Segunda Federación, ha giocato da titolare e ha completato i 90 minuti, dimostrando una costanza e una maturità al di sopra delle sue età.

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Un talento che ha conquistato la fiducia di Flick

Il tecnico Flick ha scelto di affidare a Àlex Campos un ruolo chiave nella prossima partita, considerandolo uno dei centrali più affidabili del gruppo. Il giocatore, che può giocare anche da pivote, si distingue per il suo dominio aerea e per la sua capacità di intercettare e controllare il gioco. Con un’altezza di 1,85 metri, è un difensore espedito e contundente, con una buona capacità di uscita di palla. Nonostante non sia stato incluso nella pretemporada, Flick ha deciso di farlo partire da titolare per il match contro il PSG, un’occasione che potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera.

Il giocatore, che ha rinnovato il contratto con il Barça fino al 2029 con opzione per un’altra stagione, ha dimostrato una crescita costante nel settore giovanile. Il suo talento e la sua determinazione lo hanno reso uno dei giocatori più promettenti della cantera blaugrana. Con l’arrivo di Flick, il ragazzo ha trovato un’opportunità per dimostrare il suo valore in un contesto di alto livello, in un momento cruciale per la sua carriera.

Àlex Campos è uno dei centrali più promettenti del Barça. Il suo percorso nella cantera blaugrana è stato costante e mirato, con risultati tangibili sul campo. La scelta di Flick di includerlo nella lista dei convocati rappresenta un importante riconoscimento del talento del giocatore. Con le assenze di Koundé e García, il tecnico ha optato per un giocatore che ha dimostrato di poter dare un contributo significativo al gruppo. La fiducia di Flick in Àlex Campos è un segnale di riconoscimento. Il giocatore, che non è stato incluso nella pretemporada, ha dimostrato di essere pronto a giocare da titolare in un momento cruciale. La sua crescita continua a essere un punto di forza per la cantera blaugrana, e la sua presenza nella lista dei convocati potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera.

Àlex Campos, 18 anni, è uno dei centrali più promettenti del Barça.

Ha debuttato in serie con il Barça Atlètic nella stagione 2025-26.

Ha giocato da titolare in tutti i sette incontri del filiale in Segunda Federazione.

Flick ha scelto di farlo partire da titolare per il match contro il PSG.

La scelta di Flick di includere Àlex Campos nella lista dei convocati rappresenta un importante riconoscimento del talento del giocatore. Con le assenze di Koundé e García, il tecnico ha optato per un giocatore che ha dimostrato di poter dare un contributo significativo al gruppo. Il futuro di Àlex Campos sembra promettente, e la sua crescita continua a essere un punto di forza per la cantera blaugrana.