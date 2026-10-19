Gibson in vantaggio a Osaka 2026, Samsonova e Tjen eliminate, Boulter interrotta dalla pioggia

Il torneo WTA 250 di Osaka 2026 ha visto l’avanzare di Talia Gibson, numero 4 del seeding, che ha sconfitto Harriet Dart in due set, 7-5 e 7-6 (6). Il match, disputato sul veloce outdoor nipponico, ha visto la vittoria della tennista australiana, che si qualificherà agli ottavi contro Sinja Kraus, vincitrice del ritiro di Caty McNally. Allo stesso tempo, altre partite hanno registrato importanti eliminazioni, tra cui quelle di Liudmila Samsonova e Janice Tjen, entrambe testa di serie, mentre la britannica Katie Boulter ha visto interrotto il suo match contro la wild card giapponese Himeno Sakatsume a causa della pioggia.

Eliminazioni decisive e sospensioni

La russa Liudmila Samsonova, numero 5 del tabellone, è stata sconfitta in due set dallo svedese Lilli Tagger, che ha vinto 6-3 e 6-3. La tennista austriaca si qualificherà agli ottavi, dove affronterà la vincitrice del match tra Gibson e Kraus. Anche la thailandese Lanlana Tararudee ha superato Kaitlin Quevedo con un doppio 6-4, mentre la statunitense Ashlyn Krueger ha eliminato Janice Tjen, numero 6 del seeding, con un doppio 6-4. La partita tra Boulter e Sakatsume, in corso sul punteggio di 6-3 e 3-1, è stata sospesa a causa delle condizioni meteorologiche.

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Altri risultati del primo turno

Il primo turno del WTA 250 di Osaka 2026 ha visto la vittoria della svizzera Viktorija Golubic, che ha sconfitto la wild card giapponese Mai Hontama con un doppio 6-3. La tennista svizzera si qualificherà agli ottavi, dove affronterà la vincitrice del match tra Boulter e Sakatsume. Altri risultati significativi includono la vittoria di Sinja Kraus, che ha sfruttato il ritiro di McNally, e la vittoria di Tararudee, che ha eliminato Quevedo. Non sono state iscritte tenniste italiane al torneo, che ha visto la partecipazione di giocatrici provenienti da diversi Paesi.

La giornata d’apertura del torneo, interrotta anticipatamente a causa della pioggia, ha visto la conclusione di sei dei sette incontri previsti. Il match tra Boulter e Sakatsume è stato sospeso e rinviato alla giornata successiva. La vittoria di Gibson e le eliminazioni di Samsonova e Tjen segnano un primo passo significativo per le tenniste in gara. Il torneo proseguirà con gli ottavi di finale, dove si prevedono ulteriori scontri tra giocatrici di alto livello.

Il WTA 250 di Osaka 2026 si svolge in un contesto di attenzione internazionale, con la partecipazione di tenniste provenienti da diversi Paesi. La mancanza di tenniste italiane non ha impedito a giocatrici come Golubic e Tagger di registrare vittorie decisive. La partecipazione al torneo è stata accompagnata da interviste a personaggi del mondo del tennis, come Lisa Vittozzi e Pietro Sighel, che hanno parlato del calendario di Los Angeles 2028. Il torneo continuerà a fornire risultati interessanti e scontri di alto livello nel prossimo turno.