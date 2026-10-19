Spagna in forze per Coppa Davis: Ferrer affronta scelte difficili in singolare

La Spagna si presenta in forma per la Coppa Davis, con un gruppo di giocatori tra i migliori al mondo. David Ferrer, capitano della squadra, dovrà affrontare scelte difficili per il singolare, considerando la profondità del talento iberico. La recente finale del Masters 1000 di Shanghai, vinta da giocatori spagnoli, ha acceso i riflettori sulla qualità del movimento. Ferrer, però, deve gestire tensioni interne, soprattutto con Alejandro Davidovich Fokina, che ha avuto rapporti non idilliaci con il capitano.

Una rosa di talenti in crescita

La Spagna si schiera con sette giocatori tra i primi 100 del mondo, tra cui il fenomenale Carlos Alcaraz, Rafael Jodar e Davidovich Fokina. Questa ricchezza tecnica rappresenta un’opportunità ma anche una sfida per Ferrer, che dovrà selezionare i migliori per il singolare. La squadra, in particolare, si distingue per la varietà e la qualità dei singolaristi, soprattutto considerando l’assenza dell’Italia, priva di Jannik Sinner. Le tensioni con Davidovich Fokina hanno complicato la gestione del gruppo. Il tennista ha rifiutato diverse convocazioni, spesso per motivi di affaticamento fisico e mentale. Ferrer ha interpretato queste assenze come una mancanza di disponibilità, complicando la gestione del gruppo. Ne è seguito un duro botta e risposta mediatico, nel quale Davidovich Fokina si è sentito ferito nell’orgoglio. Oggi, però, la tensione sembra essere almeno in parte attenuata.

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Un approccio sportivo per le scelte

Ferrer ha lasciato aperta la porta a una possibile convocazione di Davidovich Fokina, chiarificando la sua posizione: “Non la prendo sul personale. Sta vivendo un ottimo finale di stagione e ha buone possibilità di essere convocato. Il mio criterio sarà esclusivamente sportivo”. La posta in gioco è alta: con una rosa così profonda, la Spagna può ambire a essere protagonista in Coppa Davis, ma la gestione degli equilibri interni sarà altrettanto importante nella corsa al titolo.

La gestione degli equilibri interni sarà cruciale per il successo spagnolo. Per Ferrer, si avvicina la fine di un ciclo: al termine del 2026 lascerà la guida della nazionale, passando il testimone a Marc López. La sua gestione della squadra, però, resterà un fattore chiave per il successo spagnolo in Coppa Davis. La prossima sfida, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna, potrebbe rivelarsi un test cruciale per il gruppo e per il rapporto tra giocatori e capitano.

La Spagna si presenta in forma per la Coppa Davis

Ferrer dovrà gestire tensioni interne

Davidovich Fokina ha avuto rapporti non idilliaci con il capitano

La gestione degli equilibri interni sarà cruciale