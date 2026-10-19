La Luna si riduce: un dato scientifico sconvolge le missioni spaziali

La NASA ha confermato che la Luna si sta riducendo, perdendo circa 45 metri nel corso degli ultimi 400 a 800 milioni di anni. Questo dato, pubblicato su The Planetary Science Journal, ha suscitato preoccupazioni tra gli scienziati e ha reso più complessa la pianificazione delle future missioni di esplorazione. La riduzione del raggio lunare, stimata a circa 0,1 micrometri all’anno, potrebbe influire sulle strategie per la costruzione della futura base lunare, prevista per il 2032.

Un fenomeno inaspettato

Secondo lo studio, la Luna si riduce a causa della sua struttura geologica unica: a differenza della Terra, che possiede 15 placche tectoniche, la Luna ha una sola. Questo crea una maggiore instabilità, aumentando il rischio di sismi lunari in qualsiasi punto del satellite. Gli scienziati hanno osservato che ogni milione di anni, il raggio lunare si riduce tra i 6 e i 11 centimetri, un fenomeno che potrebbe influire sulle future missioni umane.

Pubblicità

La riduzione del raggio lunare potrebbe rappresentare un ostacolo per la costruzione della base lunare, che la NASA ha programmato per il 2032. Attualmente, i progetti si concentrano su esplorazioni robotiche, con l’obiettivo di individuare un’area adatta per la futura infrastruttura. La presenza di oltre 10.000 fallas rilevate attraverso le immagini dell’Orbitatore di Reconocimiento Lunar, in orbita dal 2009, ha reso più complessa la scelta del sito.

Le implicazioni per le esplorazioni

La NASA ha diviso il suo programma in tre fasi: la prima, fino al 2029, è dedicata all’esplorazione robotica; la seconda, tra 2029 e 2032, vedrà l’installazione della base; la terza, a partire dal 2032, prevede un’installazione completamente funzionale dove gli astronauti potranno vivere e lavorare. L’obiettivo finale è di utilizzare la Luna come base per future missioni verso Marte. La riduzione del raggio lunare potrebbe richiedere un aggiustamento nei piani di costruzione e nella scelta dei materiali. Inoltre, la presenza di fallas potrebbe rendere più complesso il movimento dei veicoli e la costruzione di infrastrutture. Gli scienziati hanno evidenziato come questo fenomeno possa influire non solo sulla geologia, ma anche sulla stabilità delle future strutture.

La riduzione del raggio lunare di 45 metri potrebbe modificare le strategie di esplorazione. La NASA ha confermato che il fenomeno è stato rilevato attraverso l’analisi delle immagini dell’Orbitatore di Reconocimiento Lunar, che ha fornito dati dettagliati sulla superficie lunare. Questi dati potranno essere utilizzati per migliorare le previsioni future e per adattare i piani di esplorazione. La Luna ha una sola placa tectonica, a differenza della Terra. Questo crea una maggiore instabilità, aumentando il rischio di sismi lunari in qualsiasi punto del satellite. La riduzione del raggio lunare potrebbe influire sulle future missioni umane e sulle strategie di costruzione della base lunare.

Riduzione del raggio lunare di 45 metri negli ultimi 400-800 milioni di anni

La Luna ha una sola placa tectonica, a differenza della Terra

La NASA ha programmato la costruzione della base lunare per il 2032