Scott Kilmer, meccanico con oltre 50 anni di esperienza, spiega come la benzina pulisce le valvole guidando in autostrada

Scott Kilmer, meccanico con oltre 50 anni di esperienza, ha spiegato come guidare in autostrada possa aiutare a pulire le valvole del motore grazie all’effetto della benzina. Il veterano, noto anche come youtuber, ha suggerito di dedicare una ora di guida in autostrada di tanto in tanto, senza correre né superare i limiti, ma mantenendo il motore a una temperatura normale. Questo, secondo Kilmer, permette al motore di funzionare in modo ottimale e di rimuovere la condensa che si forma durante i partenze in freddo o i percorsi brevi.

La pulizia delle valvole è un aspetto cruciale per la manutenzione del motore. Kilmer ha sottolineato che la benzina, quando passa attraverso il motore a una temperatura adeguata, contribuisce a rimuovere la condensa che si accumula nel carter. Questo fenomeno è particolarmente rilevante nei motori a iniezione diretta, dove il combustibile viene vaporizzato all’interno del cilindro e non tocca direttamente le valvole. Per verificare se il motore è in grado di pulire le valvole, Kilmer ha suggerito di aprire il tappo del serbatoio e cercare una sostanza bianca e schiumosa, pur riconoscendo che questo sintoma può indicare anche altre problematiche.

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La manutenzione del motore e la temperatura ottimale

La manutenzione del motore richiede una temperatura stabile tra i 90 e i 100 gradi Celsius. Questo intervallo permette al sistema di espellere l’acqua presente nel carter, evitando la formazione di depositi dannosi. Inoltre, per i motori diesel, il filtro di partiglie si rigenera solo se l’uscita dei gas è molto calda, un processo che richiede una guida costante e a velocità moderata. Guidare a velocità molto basse per lunghi periodi non è efficace per la pulizia del motore.

Kilmer, che ha imparato l’arte meccanica a 14 anni con suo nonno, è considerato uno dei meccanici più seguiti su YouTube. Il suo consiglio di guidare in autostrada per un’ora, senza esagerare, è diventato virale, anche se alcuni esperti lo hanno visto più come un mito che una pratica tecnica. Nonostante ciò, il suo approccio combina esperienza pratica e conoscenza del funzionamento del motore, offrendo un’alternativa a metodi tradizionali di manutenzione.

La “puesta a punto italiana” e le sue implicazioni

La “puesta a punto italiana”, un termine che Kilmer usa per descrivere l’idea che in Italia si conduca in modo più veloce, ha suscitato dibattito tra i tecnici. Secondo il meccanico, a circa 100 km/h la benzina pulisce le valvole e i segmenti del pistone. Tuttavia, alcuni esperti lo considerano più vicino al folclore che alla scienza. La pulizia delle valvole dipende dal tipo di motore: in alcuni casi il combustibile tocca le valvole, in altri no. Nonostante le critiche, il consiglio di Kilmer rimane un’alternativa interessante per chi cerca di mantenere il motore in ottimo stato. La sua esperienza, accumulata negli anni, lo ha reso un punto di riferimento per molti appassionati. La sua pratica, sebbene non scientificamente provata, ha trovato un largo consenso tra i suoi follower, dimostrando come l’esperienza pratica possa offrire soluzioni innovative.