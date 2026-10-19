Tom Boonen racconta la verità del suo addio al ciclismo

Tom Boonen, uno dei più grandi nomi del ciclismo belga, ha raccontato la verità del suo addio al mondo della competizione, dopo una carriera che lo ha visto vincere centinaia di gare e conquistare titoli di rilievo. L’ex campione mondiale, che ha concluso la sua attività agonistica nella París-Roubaix del 2017, ha spiegato come la vita nel ciclismo lo abbia trasformato in una persona diversa da quella che era o da quella che voleva essere. L’esperienza di Boonen, che ha vinto quattro París-Roubaix, tre Tours de Flandes e sei etappe del Tour de France, ha lasciato un segno profondo, tanto sul piano personale quanto su quello professionale.

Un processo di guarigione personale

Boonen ha sottolineato come il passaggio al mondo post-agonismo sia stato un momento di profonda trasformazione. “Necessitò un tempo per sanare”, ha spiegato, riferendosi al periodo di adattamento dopo la fine della carriera. L’ex corridore ha descritto come il ciclismo lo avesse portato fuori dal mondo reale, immerso in una “burbuja” in cui era diventato un eroe per tante persone. “Te sacan del mundo real y te meten en esa burbuja del ciclismo”, ha detto, sottolineando come la vita in giro per il mondo, tra gare e ritmi intensi, avesse modificato la sua identità.

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La terapia come strumento di recupero

Per affrontare questa transizione, Boonen ha ricorso alla terapia, un processo che ha descritto come necessario e fondamentale. “El proceso es diferente para cada persona, por supuesto. Pero se lo recomendaría a cualquiera, si has pasado por algo en tu vida o sea cual sea el caso”, ha affermato. Le sessioni, che duravano un’ora o due, sono state un modo per elaborare le esperienze accumulate nel corso di quasi due decenni di gare, lesioni e pressione sociale. “Vuelves quince, veinte o treinta veces y, al final, ves resultados”, ha spiegato, riconoscendo l’importanza di questo percorso di guarigione.

La carriera di Boonen, iniziata nel 2002 con il team US Postal Service di Lance Armstrong, ha visto il suo sviluppo nel Quick-Step, dove ha costruito un palmarés eccezionale. Con oltre cento vittorie, tra cui il Mondiale del 2005 e il maillot verde, il belga ha occupato un posto tra i migliori specialisti delle classiche. Tuttavia, il suo viaggio non è stato privo di difficoltà: tra incidenti, perdite personali e la morte di Wouter Weylandt, il suo compagno di squadra, il ciclismo ha lasciato un’impronta indelebile. “Traumática no es la palabra adecuada, pero es una vida tan extrema, de altibajos…”, ha commentato, riconoscendo la complessità del suo passato.

La sua ultima stagione, caratterizzata da un’esperienza estrema, ha visto il belga affrontare una frattura cranica nel 2015 e quasi vincere la París-Roubaix nel 2016. Anche se il ciclismo lo ha reso famoso, ha anche lasciato un’eco profonda nella sua vita personale. Oggi, con il tempo per riflettere e riprendersi, Boonen ha trovato un equilibrio tra il passato e il presente, grazie al lavoro terapeutico che ha contribuito a farlo sentire meglio in sé stesso.

Boonen ha vinto quattro París-Roubaix e tre Tours de Flandes

Ha debutato nel 2002 con il team US Postal Service

Ha utilizzato la terapia per affrontare il passaggio al post-agonismo

Il racconto di Boonen rappresenta un esempio di come il ciclismo, pur essendo una disciplina estremamente intensa, possa lasciare un’impronta profonda non solo sulle gare, ma anche sulla vita personale. Il suo addio al mondo della competizione non è stato semplice, ma è stato un processo di trasformazione che lo ha portato a riflettere su chi è veramente e su cosa vuole essere. La sua esperienza, raccontata con sincerità, offre un’indicazione per chiunque abbia vissuto un periodo di grandi cambiamenti e necessità di riconciliazione con se stesso.