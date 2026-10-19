Tony Hawk, a 58 anni: dal skate a Wall Street in traje

Tony Hawk, a 58 anni, ha dimostrato ancora una volta che l’età non è un ostacolo per rimanere al passo con le tendenze culturali e tecnologiche. La leggenda del skate, noto per aver rivoluzionato il skate verticali e per aver completato il primo 900 documentato in competizione nel 1999, ha recentemente attirato l’attenzione con una campagna pubblicitaria che lo vede vestito di traje, in un contesto che mescola il mondo del skate e della finanza. L’evento, intitolato Tony Stock: Pro Trader, è stato presentato a New York e ha visto la collaborazione con Bam Margera, un altro simbolo della cultura skate degli anni 2000.

Un progetto che unisce passato e futuro

La campagna, promossa da Ramp, una società tecnologica specializzata nella gestione finanziaria aziendale, ha come obiettivo di riconnettere il pubblico con il mondo del skate attraverso un’interpretazione moderna e ironica. Il progetto si ispira ai video giochi di Tony Hawk’s Pro Skater, un’esperienza che ha reso il skateboarding accessibile a milioni di persone. La campagna ha anche riconciliato due figure chiave della cultura skate: Tony Hawk e Bam Margera, che hanno condiviso un’epoca di grande popolarità grazie a Jackass e alle loro apparizioni in film e serie TV.

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Un’esperienza di nostalgia e innovazione

La campagna si presenta come una miniserie che trasforma le espressioni del mondo del skate in battute sull’economia e sui mercati finanziari. Tony Hawk, interpretato come Anthony Stock, un agente di borsa in fuga da un’organizzazione immaginaria, si muove tra le scene di Wall Street e le piste di skate, creando un mix tra nostalgia e innovazione. La campagna ha culminato con un evento privato a New York, dove Hawk e Margera hanno partecipato insieme, rafforzando il loro legame storico.

La collaborazione tra i due ha riacceso l’interesse per la cultura skate, che ha visto un forte rilancio negli ultimi anni, con eventi internazionali e competizioni che coinvolgono atleti di ogni età. Tony Hawk, pur essendo un simbolo del passato, continua a trovare nuove forme per mantenere il skate al centro della cultura pop. La sua capacità di adattarsi a nuovi contesti, come il mondo finanziario, dimostra una versatilità rara e un’immensa influenza su generazioni di appassionati. La campagna non è solo un’esperienza pubblicitaria, ma un omaggio alla cultura del skate e al suo impatto su una generazione. Con un mix di umorismo, nostalgia e innovazione, Tony Hawk e Bam Margera hanno riconciliato il passato con il presente, creando un progetto che non solo celebra il loro legame, ma anche la capacità del skate di evolversi e rimanere rilevante nel tempo.