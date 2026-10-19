Nuovi elementi per il Codice dei Punteggi: Bullock e Visser in luce ai Mondiali di ginnastica artistica 2026

La ginnastica artistica ha visto l’approvazione di tre nuovi elementi per il Codice dei Punteggi, in corso di valutazione durante i Mondiali 2026 in corso a Rotterdam. Tra i candidati si distingue Charleigh Bullock e Naomi Visser, due atlete che hanno proposto movimenti di alto valore tecnico. L’evento si svolge alla AHOY Arena, dove si stanno svolgendo le competizioni femminili, con la conclusione delle qualificazioni oggi e l’assegnazione delle medaglie nei prossimi giorni. La statunitense Reese Esponda ha presentato un elemento di bassa difficoltà, ma non ha raggiunto i requisiti per entrare ufficialmente nel Codice.

Proposte di alto valore tecnico

Due dei tre nuovi elementi candidati al Codice dei Punteggi sono stati proposti da atlete di alto livello. Charleigh Bullock, statunitense, ha eseguito un “clear pike circle indietro con mezzo giro” alle parallele asimmetriche, un movimento che vale 0.5 punti di difficoltà. Naomi Visser, olandese, ha presentato una “tripla pirouette con gambe sull’orizzontale” al corpo libero, anch’essa di valore E. Questi due elementi potrebbero entrare ufficialmente nel Codice se saranno regolarmente eseguiti durante i Mondiali 2026. La statunitense Reese Esponda ha invece proposto un elemento di bassa difficoltà, ma non ha soddisfatto i criteri per essere incluso.

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Valutazioni e criteri per l’aggiunta al Codice

La World Gymnastics ha ricevuto cinque richieste di valutazione, ma solo tre hanno soddisfatto i requisiti per entrare nel Codice. Due degli elementi già esistevano, quindi non sono stati considerati. Per guadagnarsi il diritto di essere incluso, un elemento deve raggiungere almeno un punteggio C nel D Score. La proposta di Reese Esponda, pur semplice, non ha raggiunto questa soglia. I nuovi elementi saranno ufficialmente riconosciuti se saranno eseguiti regolarmente durante i Mondiali 2026, in corso di svolgimento a Rotterdam.

Le competizioni femminili si concluderanno oggi con le qualificazioni, seguite dall’assegnazione delle medaglie. Martedì e mercoledì si terranno le finali della gara a squadre, mentre giovedì e venerdì saranno gli all-around. Nel weekend si svolgeranno le finali di specialità. L’Italia, con atlete come Esposito, Iorio e Perotti, si prepara a contendersi le medaglie in una competizione che vede la partecipazione di atlete di alto livello da tutto il mondo.

La ginnastica artistica continua a evolversi, con nuovi elementi che vengono proposti e valutati per entrare nel Codice dei Punteggi. Questi cambiamenti riflettono l’innovazione e la competizione tra atlete di alto livello, che cercano di distinguersi con movimenti sempre più complessi e tecnici. I Mondiali 2026 rappresentano un’importante occasione per testare nuove proposte e per definire le regole future del settore. Le nuove proposte potrebbero modificare il Codice dei Punteggi, influenzando le competizioni future. La ginnastica artistica si evolve costantemente, con atlete che sperimentano nuovi movimenti e tecnici che valutano le loro possibilità di entrare nel regolamento ufficiale. Questi elementi, se approvati, potranno essere utilizzati in gare internazionali e influenzare il punteggio finale degli atleti.