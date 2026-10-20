Alleanza tra Germania, Francia e Italia per contrastare l’espansione dei veicoli cinesi

Germania, Francia e Italia si sono unite per contrastare l’espansione dei veicoli cinesi, un fenomeno che mette a rischio la competitività dell’industria automobilistica europea. I tre paesi, con il sostegno dell’Unione Europea, hanno avanzato proposte per modificare il calendario delle emissioni, permettendo la produzione e vendita di veicoli a combustione oltre il 2035. Questa mossa contrasta la posizione del governo spagnolo, che sostiene l’obiettivo originale di eliminare i veicoli a combustione entro il 2035. L’obiettivo principale è proteggere l’industria europea, che teme di essere sopraffatta dai produttori cinesi, i quali dominano la catena di valore dei veicoli elettrici.

Un accordo strategico per la sopravvivenza industriale

La collaborazione tra Germania, Francia e Italia nasce da una strategia condivisa volta a salvaguardare l’industria automobilistica europea. L’obiettivo principale è permettere la produzione di veicoli a combustione oltre il 2035, con una riduzione delle emissioni del 90% invece del 100% attualmente previsto. Questo cambio di rotta non nasce da una mancanza di sensibilità ambientale, ma da una strategia di sopravvivenza industriale. La Cina, infatti, domina la catena di valore dei veicoli elettrici, dal processo di estrazione delle materie prime al montaggio delle batterie, con costi inferiori a quelli europei. Questo vantaggio potrebbe mettere in pericolo la sopravvivenza dell’industria automobilistica europea.

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La mancanza di una infrastruttura di ricarica adeguata e la scarsa accettazione del veicolo elettrico in alcuni paesi, come la Spagna, rendono il passaggio verso l’elettrico più difficile. Inoltre, la mancanza di garaggi adatti per la ricarica e la paura di non raggiungere l’autonomia sono ulteriori ostacoli. Questi fattori contribuiscono a una situazione complessa, in cui l’industria europea deve decidere tra vendere veicoli elettrici a basso margine di profitto o pagare multe per non rispettare i limiti di emissioni.

Le sfide dell’industria europea

Nonostante le proposte avanzate, l’industria europea non può considerarsi vittoriosa. L’accordo tra i tre paesi è ancora una intenzione, non un accordo definitivo. Per trasformarlo in legge, dovrà essere approvato dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo. Inoltre, ci sono sfide significative da affrontare, come l’infrastruttura di ricarica, che in molti paesi progredisce lentamente. Questi fattori contribuiscono a una situazione in cui l’industria europea deve trovare un equilibrio tra innovazione e sopravvivenza. La riduzione delle emissioni del 90% invece del 100% potrebbe offrire una via di mezzo, permettendo la produzione di veicoli a combustione ma riducendo l’impatto ambientale. Questo approccio potrebbe aiutare a mantenere la competitività dell’industria europea, pur rispettando gli obiettivi di sostenibilità. L’obiettivo finale è trovare un equilibrio tra innovazione, competitività e sostenibilità, in un mercato in rapida evoluzione.

La collaborazione tra i tre paesi ha anche un aspetto strategico. Berlín consente ai suoi grandi produttori di continuare a rendere redditizia l’ingegneria a combustione, in cui hanno investito molto. A cambio, Parigi ottiene il sostegno alemanno per richiedere che una parte maggiore dei veicoli sia prodotta in Europa. Tra le proposte si parla del 70% escluso le batterie, il che permetterebbe di accedere a incentivi o aiuti. Nonostante le intenzioni, l’industria europea deve ancora attendere l’approvazione formale di questa modifica.