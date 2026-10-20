Italia-Georgia: qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028, orario e come seguire

La Nazionale italiana di calcio a 5 si appresta a disputare oggi, martedì 20 ottobre, un match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2028. La partita, in programma alle ore 20:30 al Palasport di Rende, contrapponerà l’Italia alla Georgia, rappresentando il secondo incontro del Gruppo 10. La squadra, guidata da Salvo Samperi, si presenta con un gruppo profondamente rinnovato, dopo il ritiro di Merlim, che ha lasciato un primato storico di 137 presenze in maglia azzurra. Nessuno dei convocati ha ancora disputato una fase finale dei Mondiali, segno di una generazione in ascesa pronta a prendere il testimone.

La sfida di Rende è il primo passo del percorso che porterà l’Italia verso Los Angeles 2028. Dopo l’Europeo del 2027, dove l’azzurro ha raggiunto i quarti di finale, il team si appresta a un nuovo ciclo con nuove motivazioni e prospettive. Il girone si è aperto a Tbilisi, dove la Georgia ha subito una sconfitta beffarda contro il Kosovo, rimontando un doppio vantaggio per un 3-2 a soli cinquanta secondi dal termine. La vittoria kosovara ha aperto un buon inizio per il loro percorso di qualificazioni.

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Qualificazioni Mondiali 2028: il cammino dell’Italia

Per l’Italia sarà quindi fondamentale partire con il piede giusto davanti al pubblico di Rende, prima di affrontare i prossimi impegni del girone. Il calendario prevede infatti la trasferta a Pristina, in Kosovo, il 6 novembre, seguita dalla gara casalinga contro la stessa nazionale balcanica, in programma il 10 novembre a Barletta. Tre appuntamenti cruciali per misurare le ambizioni di un’Italia rinnovata, chiamata a costruire fin da subito le basi per inseguire il traguardo mondiale. La squadra si presenta con un gruppo completamente nuovo, dopo il ritiro di Merlim, che ha lasciato un primato storico di 137 presenze in maglia azzurra. Nessuno dei convocati ha ancora disputato una fase finale dei Mondiali, segno di una generazione in ascesa pronta a prendere il testimone. L’obiettivo è aprire un ciclo caratterizzato da rinnovate motivazioni e nuove prospettive.

Streaming e diretta: come seguire la partita

Non è prevista la diretta televisiva del match, ma sarà possibile seguire in streaming su Vivo Azzurro TV. OA Sport offrirà la diretta testuale, permettendo di seguire in tempo reale le azioni della gara. Gli appassionati possono aggiungere OA Sport come fonte preferita su Google per ricevere aggiornamenti in tempo reale. La partita è un’occasione importante per l’Italia, che dovrà partire con il piede giusto davanti al pubblico di Rende, prima di affrontare i prossimi impegni del girone.

La sfida di Rende rappresenta il secondo incontro del Gruppo 10. Il girone si è aperto mercoledì scorso a Tbilisi, dove la Georgia ha subito una sconfitta beffarda contro il Kosovo. Nonostante il doppio vantaggio iniziale, i padroni di casa sono stati rimontati nella ripresa, incassando il definitivo 3-2 a soli cinquanta secondi dal termine. Una vittoria in rimonta che ha permesso alla formazione kosovara di conquistare i primi tre punti e di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso di qualificazione.