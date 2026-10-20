Mourinho riprende Vinicius per il match contro il Leipzig

Il Real Madrid ha reso nota la lista dei convocati per il prossimo match di Champions League contro il RB Leipzig, in programma mercoledì al Santiago Bernabéu. Il tecnico José Mourinho ha ripreso in considerazione Vinicius Júnior, che tornerà in campo dopo una squalifica di quattro partite in LaLiga. L’attaccante brasiliano, espulso contro il Villarreal, non subirà restrizioni in Europa e sarà titolare, come aveva anticipato il tecnico. Tra le assenze si segnala anche quella di Ferland Mendy, sano ma non iscritto al torneo, e di Raúl Asencio e Rodrygo, ancora in recupero per infortuni. La squadra si prepara a un match cruciale per mantenere il ritmo e la motivazione in vista della Champions.

La lista dei convocati per il match contro il Leipzig

La squadra di Mourinho ha reso nota la lista completa dei giocatori convocati per il match contro il RB Leipzig. Tra i portieri, Courtois, Lunin e Mestre. In difesa, Militao, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro, Carreras, Rüdiger e Dumfries. In centrocampo, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo e Thiago. Tra i giocatori in attacco, Vinicius Júnior, Endrick, Mbappé e C. Espí, Brahim e Diomande completano la lista. La squadra si prepara a un match di grande importanza per il campionato europeo.

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Vinicius torna in campo dopo la squalifica

Vinicius Júnior, dopo essere stato squalificato per quattro partite in LaLiga, tornerà in campo contro il RB Leipzig. La squalifica, dovuta all’espulsione contro il Villarreal, non si applica in Champions League, quindi l’attaccante brasiliano potrà giocare con normalità. Mourinho ha anticipato che il giocatore sarebbe titolare, visto che la Champions è la via per mantenere il ritmo e la motivazione. L’attaccante, che ha segnato diversi gol in stagione, è considerato un elemento chiave per la squadra. La squadra si prepara a un match di grande importanza, con Vinicius come punto di riferimento in attacco. La sua presenza potrebbe fare la differenza nel match contro il RB Leipzig, un avversario di alto livello. La squadra di Mourinho cercherà di ottenere una vittoria che possa portare ulteriori punti in classifica. La partita sarà un test importante per la squadra, che dovrà dimostrare la sua forza e la sua coesione.

La squadra si prepara a un match di grande importanza, con Vinicius come punto di riferimento in attacco. La sua presenza potrebbe fare la differenza nel match contro il RB Leipzig, un avversario di alto livello. La squadra di Mourinho, con la sua strategia e la sua leadership, cercherà di ottenere una vittoria che possa portare ulteriori punti in classifica. La partita sarà un test importante per la squadra, che dovrà dimostrare la sua forza e la sua coesione.

Vinicius torna in campo dopo squalifica

Mendy e Rodrygo out per infortuni

Mourinho punta su Vinicius per la Champions