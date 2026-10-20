Mourinho: il livello in campo rende intoccabili i giocatori, non il ruolo o l’età

Il Real Madrid torna a giocare in casa dopo la vittoria in Roma, con José Mourinho che ha espresso la sua convinzione sul livello dei giocatori. “Lo che rende intoccabili i giocatori non è il brazalete, l’età o il loro status, ma il loro livello in campo”, ha detto il tecnico. La squadra, che ha vinto tre partite in poco tempo, si prepara al match contro il RB Leipzig, un avversario che ha vinto contro il PSV e si propone di classificarsi. Mourinho ha sottolineato che il focus è su una classifica, non su un obiettivo di vincere la Champions League, ma su un traguardo più immediato: evitare il playoff.

La preparazione e la gestione del gruppo

Il tecnico ha anche parlato della gestione del gruppo, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano. “Le ore che passi qui non significano che stai lavorando”, ha detto, riferendosi al fatto che alcuni giocatori potrebbero “sfuggire” al controllo. Diomande, ad esempio, si presenta sempre con il fisioterapista per prendersi cura del corpo. Il lavoro quotidiano è la chiave per il successo. Mourinho ha espresso soddisfazione per la dinamica positiva del gruppo e ha apprezzato la cultura di recupero e attenzione ai dettagli che i giocatori dimostrano.

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Le scelte tattiche e le sfide future

Il tecnico ha anche parlato delle scelte tattiche, sottolineando l’importanza di una combinazione equilibrata. “Güler e Valverde sono diversi e hanno esperienze diverse, ma entrambi hanno la capacità di adattarsi a diverse posizioni”, ha detto. Mourinho ha anche espresso preoccupazione per l’equilibrio tra Vinicius e Diomande, sottolineando che il ruolo di Vinicius come esterno sinistro è cruciale. “Non so se Diomande giocherà domani, ma è difficile immaginare una situazione diversa”, ha detto.

Il tecnico ha anche parlato del ruolo di alcuni giocatori, come Konaté, che ha espresso confusione su una frase di un collega. “Non sapevo a cosa si riferiva e non ho saputo cosa fare”, ha detto il giocatore. La coesione del gruppo è fondamentale per il successo. Mourinho ha sottolineato l’importanza di una squadra coesa e di un ambiente di lavoro positivo, sottolineando che il lavoro quotidiano è la chiave per il successo.

Con il Real Madrid che si prepara a un altro match importante, Mourinho ha espresso la sua fiducia nel gruppo e nel lavoro svolto finora. “Mi aspettavo ciò che ho visto”, ha detto, riferendosi al suo primo anno in qualità di allenatore. Il tecnico ha anche sottolineato che il livello in campo è ciò che rende i giocatori intoccabili, non il loro ruolo o l’età. Con questa filosofia, il Real Madrid si prepara a un nuovo impegno in casa, con l’obiettivo di mantenere la posizione e di proseguire nel cammino verso la vittoria.