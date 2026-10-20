USA 1,6 milioni di tonnellate di sabbia per fermare l’avanzata del mare a Carolina del Sud

Il governo degli Stati Uniti ha completato un progetto di protezione costiera in Carolina del Sud, utilizzando 1,6 milioni di tonnellate di sabbia per fermare l’avanzata del mare e salvaguardare le abitazioni, le strade e i servizi locali. L’operazione, che ha richiesto un investimento di 72 milioni di dollari, ha visto l’uso di macchinari specializzati per spostare la sabbia dal fondo marino alla costa, creando una barriera naturale contro l’erosione e le tempeste. L’intervento è stato necessario a causa dell’incremento costante del livello del mare, causato da uragani come Ian (2022) e Debby (2024), che hanno danneggiato le coste e ridotto la quantità di sabbia disponibile.

Un intervento di protezione a lungo termine

Il progetto ha coperto circa 45 chilometri di costa, interessando aree come North Myrtle Beach, Myrtle Beach, Surfside Beach e Garden City. La sabbia è stata distribuita utilizzando tubi di grandi dimensioni e macchine specializzate, che hanno spostato 2,15 milioni di yard cubiche di sabbia tra fine 2025 e agosto 2026. La barriera creata non solo ha ripristinato l’aspetto naturale delle spiagge, ma ha anche ridotto l’impatto delle onde e delle tempeste future, offrendo una protezione a lungo termine alle comunità locali. La sabbia è diventata una barriera di protezione, salvaguardando le abitazioni e le infrastrutture. L’operazione ha permesso di recuperare la distanza tra le case e l’acqua, riducendo il rischio di inondazioni e danni alle proprietà. La sabbia, una risorsa naturale, è stata utilizzata come strumento di difesa, dimostrando come l’intervento umano possa mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

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Un lavoro di ripristino e di sicurezza

La realizzazione del progetto ha richiesto un lavoro intensivo, con operai che hanno speso mesi a distribuire la sabbia lungo la costa. L’obiettivo era non solo ripristinare le spiagge, ma anche garantire la sicurezza delle abitazioni e delle infrastrutture. Oggi, i residenti e i servizi locali possono tornare a operare senza preoccupazioni per l’avanzata del mare, grazie alla barriera di sabbia che ha fermato l’erosione e ripristinato la distanza tra le abitazioni e l’acqua.

La protezione delle coste è diventata una priorità, con un investimento significativo per garantire la sicurezza delle comunità. L’uso della sabbia come strumento di difesa rappresenta un esempio concreto di come l’intervento umano possa aiutare a mitigare i danni causati dal cambiamento climatico. La sabbia, una risorsa naturale, è stata trasformata in una barriera di protezione, un esempio concreto di come la gestione delle coste possa diventare un’area di intervento chiave per la sicurezza delle comunità costiere.

1,6 milioni di tonnellate di sabbia utilizzate

72 milioni di dollari investiti

45 chilometri di costa protetti

2,15 milioni di yard cubiche di sabbia spostate

La realizzazione di questa opera ha richiesto un lavoro costante e un coordinamento tra diversi settori, dimostrando come la protezione delle coste possa diventare un tema prioritario per le autorità locali. La sabbia, una risorsa naturale, è stata trasformata in una barriera di protezione, un esempio concreto di come l’intervento umano possa aiutare a mitigare i danni causati dal cambiamento climatico.