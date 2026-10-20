Pedro Torrijos prevede una sorpresa oscariana per ‘You Can See Everything’

Pedro Torrijos, scrittore e divulgatore, ha espresso un pronostico inaspettato riguardo ai prossimi Premi Oscar, sottolineando la possibilità che il documentario ‘You Can See Everything’ possa sorprendere il pubblico e vincere in più categorie, tra cui il premio per la miglior attrice di reparto. L’annuncio arriva in un contesto in cui il film, che racconta la storia di Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, ha già suscitato interesse per la sua ampiezza di candidature. Torrijos ha espresso fiducia nel potenziale del documentario, sottolineando che potrebbe diventare una delle grandi sorprese della stagione.

Un documentario che sfida i confini tra realtà e rappresentazione

Il documentario, diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim, si concentra sul periodo in cui Elizabeth Holmes, condenata per frode, ha vissuto le settimane prima della sua incarcerazione nel 2023. La produzione, che ha accesso alla vita privata di Holmes e del suo compagno Billy Evans, esplora non solo la sua caduta, ma anche la relazione tra immagine pubblica, percezione della verità e manipolazione. La pellicola non si limita a raccontare la storia di un’azienda che ha esagerato le sue capacità tecnologiche, ma si interroga anche sui limiti tra realtà e rappresentazione. La storia di Elizabeth Holmes, una donna che ha costruito un’azienda multimilionaria ma è poi caduta in disgrazia, offre un contesto ricco e complesso, che il film cerca di esplorare in modo profondo e critico. Il documentario combina l’accesso alla vita privata dei protagonisti con un planteamiento che mette in discussione i confini tra verità e narrazione. La sua ampiezza di candidature ha suscitato interesse nel mondo del cinema.

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Una campagna ambiziosa ma non garantita

‘You Can See Everything’ ha presentato la sua candidatura in 11 categorie, tra cui Miglior Documentario, Miglior Direzione, Miglior Attrice di Reparto e Miglior Película. La vastità della sua campagna ha suscitato interesse, ma non implica automaticamente nomination. Le candidature ufficiali saranno annunciate quando l’Academia di Hollywood pubblicherà la lista definitiva. Torrijos, però, ha espresso fiducia nel potenziale del film, sottolineando che potrebbe diventare una delle grandi sorprese della stagione.

Il documentario, che ha già suscitato dibattito per il suo approccio al tema, si distingue per l’accesso alla vita privata dei protagonisti e per il suo modo di mettere in discussione i confini tra verità e narrazione. La sua capacità di raccontare una storia complessa e critica ha suscitato interesse tra i critici. Nonostante le sue ambizioni, il documentario non è certo di vincere. Torrijos, però, ha espresso un’opinione chiara: “Va a vincere fino al premio per la miglior attrice di reparto”, un commento che ha suscitato interesse nel mondo del cinema e che potrebbe influenzare le aspettative per i prossimi Oscar.

La produzione, che ha accesso alla vita privata di Holmes e del suo compagno Billy Evans, esplora non solo la sua caduta, ma anche la relazione tra immagine pubblica, percezione della verità e manipolazione. La pellicola non si limita a raccontare la storia di un’azienda che ha esagerato le sue capacità tecnologiche, ma si interroga anche sui limiti tra realtà e rappresentazione. La sua capacità di mettere in discussione i confini tra verità e narrazione è uno dei suoi punti di forza.