Giovanni Van Bronckhorst: “Non è il tipo di erba che si aspetta in Champions”

Giovanni Van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al campo di La Cartuja, dove il suo team affronterà il Real Betis nella tercera giornata della liguilla di Champions League. L’allenatore ha sottolineato che “non è il tipo di erba che si aspetta in Champions”, dopo aver giocato in condizioni ottimali nei suoi ultimi partiti. Benché non abbia cercato scuse, ha ammesso che questa circostanza potrebbe penalizzare entrambe le squadre.

Disponibilità e preparazione del team

Van Bronckhorst ha anche sottolineato che tutti i giocatori del Feyenoord sono disponibili e in forma, rendendo possibile la vittoria. L’allenatore ha espresso la sua attenzione al fatto che il team si trova a Seville “per vincere e prendere i tre punti”, senza pensare al PSV, con cui si affronterà nella prossima giornata della Eredivisie. L’obiettivo è chiaro: vincere e ottenere i tre punti. Van Bronckhorst ha espresso la sua attenzione al match, sottolineando l’importanza di rendere al meglio sia in casa che fuori. L’allenatore ha anche sottolineato che giocare fuori in Champions League significa molto, e il team cercherà di ottenere i punti necessari. L’attenzione al campo di La Cartuja rimane un tema centrale, ma l’obiettivo è chiaro: vincere e prendere i tre punti.

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Conferenze stampa e dichiarazioni dei giocatori

Nacho Ferri, giocatore del Feyenoord, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno in Spagna, ricordando il passato a Barcellona e l’importanza della famiglia. Inoltre, Fornals ha parlato del suo momento di forma, ammettendo che non è al top, ma si aspetta di tornare al meglio. L’attaccante ha anche sottolineato l’importanza del progetto del Frankfurt, scelto quando aveva solo 16 anni. Van Bronckhorst ha espresso il suo parere su Lamine Yamal, considerandolo il miglior giocatore del mondo. L’allenatore ha anche commentato la prestazione del Real Betis, riconoscendo la qualità del Barcellona ma apprezzando la buona forma del Betis. L’obiettivo del Feyenoord è chiaro: vincere e prendere i tre punti, nonostante le condizioni del campo.

Van Bronckhorst ha anche risposto con un “sì” alla domanda se una vittoria del Feyenoord sul Real Betis potrebbe considerarsi una sorpresa. Ha sottolineato che il team si è “fisso” sulle prestazioni del Betis negli ultimi partiti, riconoscendo la sua buona forma e la sua capacità di competere a livello europeo. Il tecnico ha inoltre sottolineato l’importanza di rendere al meglio in tutti i partiti, sia in casa che fuori. L’obiettivo del Feyenoord è chiaro: vincere e prendere i tre punti, nonostante le condizioni del campo di La Cartuja.