Weghorst esce dalla lista di Xavi ma non chiude la porta: “Potrei mancare molto presto”

Wout Weghorst, attaccante del Twente, non è stato incluso nella prima lista di selezione olandese per la Nations League, dove i Paesi Bassi affronteranno l’Austria, la Serbia e la Grecia. Il giocatore, che ha espresso un’idea di partenza con tono ironico, ha riconosciuto la decisione del nuovo allenatore Xavi Hernández, ma ha lasciato aperta la porta per un futuro possibile. “Quizás me echen mucho de menos pronto, o quizás no”, ha detto Weghorst, riferendosi al fatto che potrebbe mancare molto presto dalla squadra nazionale.

Una decisione anticipata e una carriera in declino

Weghorst, 34 anni, aveva già intuito che la sua presenza nella lista di Xavi non sarebbe stata confermata. “Le selezioni preliminari si conoscono da tempo e ho visto che non mi includono”, ha spiegato il giocatore durante un’intervista su RTV Oost. L’attaccante ha anche ricordato come, durante il Mondiale, avesse sentito che quel momento potesse essere l’ultimo. “Durante il penalti che lanciò contro il Marocco, ho avuto la sensazione che potesse essere il mio ultimo pallone”, ha detto, riferendosi a un momento cruciale nella sua carriera.

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Disponibilità e rispetto per il nuovo allenatore

Nonostante l’assenza nella lista iniziale, Weghorst ha espresso il suo rispetto per Xavi e ha chiarito che rimarrà sempre disponibile per il futuro. “Nunca rechazaré una oportunidad. È un grande orgullo giocare per il tuo paese”, ha dichiarato. L’attaccante ha anche sottolineato che ha dimostrato il suo valore e che, se necessario, sarà sempre pronto a tornare in squadra. “Se decidono di coprire quel ruolo in un altro modo, è la loro scelta. Sarò disponibile in ogni momento”, ha aggiunto.

La decisione di Xavi di non includere Weghorst nella lista iniziale non ha cambiato la posizione del giocatore, che ha mantenuto aperta la porta per un eventuale ritorno. “In quel caso, sarà una buona segnale che il nostro paese sta rendendo molto bene e potremmo avere molto successo nel futuro”, ha concluso Weghorst, mostrando una certa fiducia nel futuro della squadra olandese. Weghorst, che aveva giocato con Ronald Koeman durante il Mondiale, ha accettato la scelta del nuovo allenatore e ha lasciato intendere che potrebbe essere un’occasione per il futuro. La sua esperienza e la sua capacità di fare la differenza nel momento giusto potrebbero tornare utili, anche se per il momento non è stato incluso nella lista iniziale. Il giocatore, però, non ha mai perso il rispetto per la squadra nazionale e rimane sempre disponibile per il futuro.

Weghorst non è in lista per la Nations League

Ha espresso una frase ironica ma significativa

Rimane disponibile per il futuro

La sua decisione di non entrare nella lista iniziale non ha cambiato la sua disponibilità per il futuro. Weghorst ha lasciato intendere che potrebbe mancare molto presto, ma ha anche sottolineato che il paese sta rendendo bene e che potrebbe avere successo nel futuro. Il giocatore, che ha già avuto un ruolo importante durante il Mondiale, rimane sempre aperto a un ritorno in squadra, se necessario.