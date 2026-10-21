Hunter Schafer sottoposta a intervento di conferma di genere: “Sono una ragazza”

Hunter Schafer, attrice statunitense famosa per il suo ruolo in ‘Euphoria’, ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico di conferma di genere nel dicembre 2025. La protagonista ha espresso soddisfazione per il risultato, dichiarando: “Sono una donna, sono una ragazza”. L’attrice, originaria di New Jersey, ha condiviso il suo percorso personale in un’intervista con la rivista Elle, spiegando come la sua identità si sia evoluta nel tempo.

La procedura, che ha avuto luogo a dicembre, è stata un momento cruciale per Hunter Schafer. La sua esperienza ha comportato un periodo di recupero lungo, che si è protratto fino a inizio 2026. Durante questo periodo, l’attrice ha dovuto rimanere a letto per lunghi intervalli e ha persino affittato un appartamento per poter ricevere le visite dei suoi cari. “Ho lavorato molto per arrivare dove sono, dopo aver attraversato momenti molto difficili nella mia transizione e ora voglio solo essere una ragazza e proseguire con questo”, ha dichiarato.

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Un’identità che va oltre le categorie tradizionali

Prima dell’intervento, Hunter Schafer aveva cercato di accettare il suo corpo e di esplorare un’identità che superasse le categorie tradizionali di genere. “Per molto tempo ho accettato la parte di me che va oltre le categorie di genere e volevo provare a far funzionare il mio corpo precedente in me, perché pensavo che ci fosse qualcosa di molto interessante e rivoluzionario in questo”, ha ricordato. Tuttavia, con il tempo ha capito che questa visione non si allineava con la sua volontà di vivere e presentarsi come una donna. La sua esperienza personale ha portato a una maggiore chiarezza nella sua identità. “Sono una donna, sono una ragazza”, ha affermato durante l’intervista. Hunter Schafer ha descritto il suo percorso come un processo di autoconoscimento, sottolineando l’importanza di vivere la propria identità senza che questa determini completamente la percezione altrui.

Un futuro professionale che va oltre l’identità di genere

Al di là del suo percorso personale, Hunter Schafer ha parlato del suo desiderio di affrontare il futuro professionale senza essere limitata da la sua condizione di donna trans. “Non voglio che la mia condizione di donna trans eclipsi il mio lavoro come attrice né che questa circostanza limiti i personaggi che posso interpretare”, ha dichiarato. L’attrice ha anche riconosciuto di non aver ricevuto molte proposte per interpretare personaggi trans, desiderando che la sua carriera si sviluppi al di fuori di questo tipo di ruoli.

Conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo in ‘Euphoria’, Hunter Schafer difende il suo diritto a decidere come raccontare la sua storia e a costruire una carriera in cui il suo talento interpretativo abbia un ruolo centrale. “Voglio continuare a lavorare e a crescere come attrice, senza che la mia identità di genere diventi il criterio principale per definire le mie opportunità”, ha concluso.