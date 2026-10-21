Un minore di 16 anni indagato per aver lanciato una pietra causando gravi ferite a un conducente

Un minore di 16 anni è stato indagato per aver lanciato una pietra da un ponte, causando gravi ferite a un conducente sulla strada AP-41, a Yuncler, in provincia di Toledo. L’incidente, avvenuto il 14 ottobre alle 22.30, ha visto un uomo di 42 anni rimanere ferito in modo grave dopo che la pietra ha colpito il suo veicolo. L’uomo, che stava tornando a casa dopo la sua giornata di lavoro, è stato trasportato d’urgenza all’Hospital Universitario di Toledo, dove è rimasto in terapia intensiva per una settimana dopo l’incidente.

La Guardia Civil ha aperto le indagini e ha identificato il minore come presunto responsabile del lancio della pietra. Le prime attività sono state condotte da una pattuglia della Guardia Civil di Valmojado, e successivamente le indagini sono state affidate al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico di Castilla-La Mancha. Il caso è stato inoltrato alla Procura dei Minori di Toledo per proseguire con il procedimento legale.

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Indagini in corso per chiarire i fatti

Il minore è stato accusato di lesioni gravi, violazione della sicurezza stradale e danni. La pietra, di grandi dimensioni, ha raggiunto l’auto e ha provocato ferite estremamente gravi al conducente. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La Guardia Civil ha riferito che l’incidente si è verificato a circa 34,700 km dall’inizio dell’autostrada, in un’area dove la velocità è elevata e la segnaletica è limitata. La pietra, di grandi dimensioni, ha raggiunto l’auto e ha provocato ferite estremamente gravi al conducente. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La Guardia Civil ha espresso la sua preoccupazione per l’uso di armi pericolose in contesti stradali e ha ribadito l’importanza della vigilanza e della responsabilità civile.

Un incidente che ha scosso la comunità

L’incidente ha suscitato reazioni forti tra i cittadini di Toledo, con molti che hanno espresso preoccupazione per la gravità delle ferite subite dal conducente. Alcuni hanno sottolineato l’importanza di una maggiore vigilanza in aree a rischio, come i ponti e le strade di alta velocità. Altri hanno chiesto misure più severe per prevenire comportamenti del genere da parte di minori. La Guardia Civil ha confermato che le indagini sono in corso e che il minore è sotto osservazione. Non è ancora chiaro se ci siano altre persone coinvolte o se l’incidente sia stato causato da un comportamento impulsivo o da una mancanza di attenzione. La comunità attende con ansia i prossimi sviluppi del caso, che potrebbe aprire nuove discussioni sulle responsabilità e sulle misure di prevenzione.