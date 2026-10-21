Inter e Shakhtar in Champions: il 1 per rompere la maledizione

L’Inter, campione d’Italia in carica, si appresta a giocare contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, in programma questa sera alle ore 21.00 al San Siro. La partita rappresenta un’altra occasione per i nerazzurri per rompere una maledizione che li ha visto sconfitti in due delle prime tre gare di Champions. Il pronostico punta al segno 1, nonostante le quote siano poco attraenti, con un premio di circa 1.20. L’obiettivo è chiaramente la vittoria, ma la squadra dovrà dimostrare di essere in grado di vincere in un contesto di alta competizione.

Una stagione iniziata con due sconfitte

L’Inter, dopo nove partite ufficiali, ha incappato in due sconfitte, entrambe in coincidenza con le prime due gare di Champions. Il primo ko è arrivato a Madrid contro il Real Madrid, con un risultato di 1-2, mentre la seconda sconfitta è stata subita a San Siro contro il Bruges, che ha vinto 3-4 nonostante l’Inter abbia dominato il possesso palla e avesse un maggior numero di tiri in porta. La squadra, però, ha dimostrato di non essere in difficoltà nel possesso e nella capacità di attacco.

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Lo Shakhtar Donetsk, invece, sembra in una fase di forma positiva. Dopo un pareggio in Olanda contro il Psv (1-1), i greci dell’Aek hanno subito una sconfitta per 3-1, ma i punti ottenuti sono un segnale positivo per i nerazzurri. La formazione ucraina ha vinto 8 delle ultime 9 gare, con l’unico pareggio arrivato a Eindhoven. Inoltre, lo Shakhtar ha disputato 6 gare in trasferta, vincendone 5 e pareggiando una, dimostrando una buona capacità di adattamento e di risultati.

La squadra di Donetsk, però, non ha mai giocato contro avversari di alto livello in queste partite, a parte le due gare di Champions.

Le quote e le alternative

Le quote, per il momento, indicano un’ipotesi di vittoria per l’Inter, con il segno 1 a circa 1.20. Tuttavia, il premio è considerato irrisorio, e molti scommettitori potrebbero preferire di guardare altrove. L’opzione del Goal, ad esempio, sembra più interessante, con quote che oscillano tra 1.67 e 1.70 su diverse piattaforme. Questo potrebbe rappresentare una scelta più equilibrata per chi vuole scommettere su un risultato che non prevede una vittoria netta. Per gli ucraini, il pareggio iniziale in Olanda contro il Psv (1-1) e il successivo 3-1 ai greci dell’Aek valgono quattro punti che dovrebbero consigliare ai nerazzurri di non prendere sottogamba l’impegno. Inoltre, la formazione di Donetsk viene da 9 gare dove l’1-1 di Eindhoven è l’unico pareggio insieme a 8 vittorie, anche se, è doveroso ricordarlo, a parte le due sfide di Champions, nelle altre ha incontrato tutte avversarie abbastanza modeste sotto il profilo tecnico.

La squadra di Chivu ha dovuto alzare bandiera bianca a San Siro contro il Bruges, nonostante l’Inter abbia tirato molto di più verso la porta avversaria.

La partita tra Inter e Shakhtar sarà un’altra prova per i nerazzurri, che dovranno dimostrare di essere in grado di rompere la maledizione in Champions. Con la squadra in casa e con un’ottima forma, l’Inter ha tutte le carte in mano per fare un passo avanti nella competizione.