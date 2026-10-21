Real Madrid-Lipsia, Mourinho cerca il tris dopo la rimonta all’Olimpico

Real Madrid e Lipsia si affrontano questa sera al Bernabeu in una partita di Champions League, con i padroni di casa nettamente favoriti. Mourinho, allenatore dei Merengues, cerca il tris dopo la rimonta all’Olimpico, dove i suoi erano sotto 1-3 fino all’82’ e hanno realizzato tre reti nell’ultimo quarto d’ora. La squadra spagnola, a punteggio pieno, ha battuto in sequenza Inter e Roma, raccogliendo con molta probabilità molto più di quanto meritassero. Il Lipsia, invece, ha esordito perdendo 1-4 a Como ma si è rifatto in casa contro il Psv (1-0). In campionato i “Rot Bullen” sono reduci dall’1-6 contro il Bayern e sono settimi in classifica, mentre le Merengues occupano il terzo posto in LaLiga.

Una partita in bilico e quote interessanti

Stasera al Bernabeu si preannuncia un match in bilico, con la possibilità che il risultato sia 1-1 sia al 45′ che al 90′. Le quote per il parziale/finale 1/1 sono proposte a 1.58 da Eplay24, a 1.54 da DomusBet e a 1.52 da MarathonBet. La partita, pur essendo in favore dei padroni di casa, potrebbe vedere un episodio simile a quello dell’Olimpico, dove i giocatori di Mourinho hanno dimostrato capacità di rimonta. Il Lipsia, pur non essendo in posizione di vantaggio, ha dimostrato resistenza in casa contro il Psv, segno di una squadra in crescita.

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Un cammino difficile per i “Rot Bullen”

I Lipsia, noti per la loro tenacia, hanno affrontato diverse sfide in campionato. Dopo l’1-4 subito a Como, hanno raddrizzato la situazione in casa contro il Psv, vincendo 1-0. Tuttavia, la loro ultima prestazione contro il Bayern ha lasciato un segno: l’1-6 subito ha messo in difficoltà la squadra, che ora si trova settima in classifica. Nonostante ciò, i “Rot Bullen” sono considerati una minaccia non trascurabile, soprattutto in una partita che potrebbe vedere un risultato sorprendente.

Il Real Madrid, invece, si presenta al Bernabeu con un record di vittorie consecutive, avendo battuto in sequenza Inter e Roma. La squadra spagnola, però, ha dimostrato in entrambi i casi un margine di vantaggio non sempre meritato, come sottolineato da alcuni osservatori. La partita contro il Lipsia potrebbe essere un altro test importante per la squadra di Mourinho, che cerca di consolidare la sua posizione in Champions League e in LaLiga.

Con le quote che indicano un’attenzione particolare verso il pareggio, la partita si preannuncia equilibrata e potrebbe regalare emozioni fino all’ultimo minuto. Il Real Madrid, con la sua esperienza e la capacità di rimonta dimostrata in precedenza, cercherà di chiudere il match con un risultato positivo, ma il Lipsia non è da sottovalutare. La sfida sarà un altro tassello nel cammino di entrambe le squadre, con conseguenze importanti per la classifica e per la prossima fase del torneo.

La rimonta all’Olimpico ha messo in mostra la capacità di reazione del Real Madrid, un aspetto che potrebbe tornare utile in questa partita. La squadra di Mourinho, pur essendo favorita, dovrà affrontare un avversario in forma e con la volontà di fare risultato. Il Lipsia, pur non essendo in posizione di vantaggio, ha dimostrato di poter competere in un contesto di alta intensità. La partita si preannuncia equilibrata e potrebbe regalare emozioni fino all’ultimo minuto.