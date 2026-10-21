Joseph Minala, calciatore camerunese che oggi ha 30 anni e gioca in Cipro, ha raccontato come una notizia falsa su l’età lo ha danneggiato nella carriera. L’episodio, avvenuto più di una decina di anni fa, lo ha visto accusato di essere 42 anni quando in realtà aveva 17. La notizia, pubblicata da un sito senegalese nel 2014, ha creato un problema enorme per il giovane talento, che all’epoca era in fase di crescita nella Lazio.

Una notizia falsa che ha danneggiato la carriera

La notizia, che apparve su un sito senegalese, sosteneva che Minala avesse 42 anni, mentre i documenti ufficiali indicavano un’età di 17. Questo ha portato alla chiusura di molte opportunità per il giocatore. Minala ha spiegato che la notizia era completamente falsa e che non aveva mai fatto nulla di male. Non ho mai fatto niente di male, ha detto in un’intervista al quotidiano ‘Olé’. La Federazione Italiana ha aperto un’indagine per verificare l’età del calciatore, ma nel 2014 ha concluso che non erano state trovate irregolarità.

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Le conseguenze di una notizia falsa

La notizia ha avuto un impatto negativo sulla carriera di Minala. Molti contratti e opportunità si sono chiusi a causa di questa storia. Le opportunità si sono chiuse perché, quando si cerca il mio nome su Google, la prima cosa che appare è questa storia, ha raccontato il giocatore. La notizia è rimasta attaccata al suo nome, anche dopo anni. Minala ha spiegato che qualcuno voleva danneggiare la sua carriera perché non era soddisfatto delle condizioni offerte. “Simplemente, qualcuno voleva rovinare la mia carriera perché, in quel momento, non ero contento di molte delle cose che volevano fare con me”, ha detto.

Nonostante l’inganno, Minala ha continuato a giocare, ma la sua carriera è rimasta segnata da questa esperienza. Ha giocato per squadre come Bari, Latina, Salernitana, Qingdao Huanghai, Lucchese, Liepaja, Sliema Wanderers, Gzira United e Marsaxlokk. La notizia falsa ha creato un problema persistente, che ha ostacolato la sua crescita nel calcio. Minala ha espresso la sua frustrazione, ma anche la sua determinazione a proseguire la sua carriera nonostante le difficoltà. La Federazione Italiana ha confermato la validità dei documenti di Minala, ma la notizia è rimasta un problema. Il giocatore ha sottolineato che la sua carriera è stata danneggiata da questa storia, che è rimasta attaccata al suo nome. Tutti lo sanno, ha detto Minala, riferendosi al fatto che la notizia è nota a tutti. La sua esperienza rappresenta un caso significativo di come una notizia falsa può influenzare la vita di un atleta, anche se non è mai stata provata.

Joseph Minala, calciatore camerunese, accusato di essere 42 anni quando aveva 17

La notizia falsa è apparsa su un sito senegalese nel 2014

La Federazione Italiana ha chiuso l’indagine senza trovare irregolarità

La notizia ha danneggiato la carriera di Minala e ha ostacolato le sue opportunità

La storia di Joseph Minala rappresenta un esempio di come una notizia falsa può avere conseguenze durature. Nonostante l’inganno, il giocatore ha continuato a giocare, ma la sua carriera è rimasta segnata da questa esperienza. La notizia è rimasta attaccata al suo nome, anche dopo anni, e ha ostacolato la sua crescita nel calcio. Minala ha espresso la sua frustrazione, ma anche la sua determinazione a proseguire la sua carriera nonostante le difficoltà.