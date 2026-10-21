RB Leipzig e il sogno di diventare protagonisti: “Vogliamo decidere chi andare via”

Il RB Leipzig, noto per la sua capacità di scoprire e formare talenti, sta cercando di trasformarsi da semplice cantera di grandi squadre in un’entità autonoma in grado di decidere il proprio destino. Dopo aver venduto Yan Diomande al Real Madrid per un record di 125 milioni di euro, il club si appresta a un nuovo passo avanti nel suo percorso di crescita. L’obiettivo non è solo monetizzare il talento, ma anche costruire una struttura in grado di mantenere il controllo su chi esce e chi entra.

Un modello di gestione diverso

Yohann Plenge, direttore generale del club, ha spiegato che il successo del Leipzig non si basa su un singolo elemento misterioso, ma su un sistema di lavoro ben strutturato. “Non è che ci sia un unico ingrediente místico che rende il nostro scouting speciale, è un dipartimento che ha lavorato per molto tempo insieme”, ha detto. Questo approccio si estende a ogni aspetto dell’organizzazione, dal design delle infrastrutture al modo in cui si gestisce la squadra.

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Il club non si basa su un singolo allenatore, ma su un sistema che si mantiene coerente anche quando i dirigenti cambiano. Questo significa che il club non si basa su un singolo allenatore, ma su un sistema che si mantiene coerente anche quando i dirigenti cambiano.

Un sistema globale che si estende oltre i confini

Il successo del Leipzig non è solo un risultato interno, ma parte di un sistema globale che coinvolge diversi club del gruppo Red Bull. I dipartimenti di scouting di club come il Red Bull Bragantino a São Paulo o il Red Bull New York si scambiano informazioni e flussi di lavoro costantemente. Questo permette al club di monitorare giocatori da molto tempo, addestrarli e prepararli per il salto in Europa.

Il risultato è un sistema che non solo forma talenti, ma li prepara anche culturalmente e linguisticamente per il mercato internazionale. Tuttavia, il costo di questa strategia è elevato. Il club ha accumulato più di 700 milioni di euro in trasferimenti, ma il rischio di dover ricostruire la squadra ogni estate è un prezzo che non vuole più pagare. Il futuro del Leipzig si basa su un equilibrio tra la capacità di generare ricavi e la volontà di mantenere il controllo sul mercato. “Vogliamo stare al volante e decidere se lasciare andare un giocatore o no”, ha concluso Plenge. Questo è il sogno del club: non essere più solo una cantera, ma un’entità autonoma in grado di decidere il proprio destino.

Il club, che ha superato i 500 milioni di euro di fatturato annuo, ha iniziato a guardare al mercato con un’ottica diversa. Non vuole più essere solo un’area di formazione, ma un’azienda in grado di decidere i propri destini. Questo cambiamento si riflette anche nella gestione del mercato, dove il club cerca di mantenere il controllo su chi entra e chi esce. Il modello del Leipzig si basa su una gestione di alto livello, con un sistema che permette di identificare talenti in modo preciso e di mantenerli sotto controllo. Questo approccio ha portato al successo del club, ma ha anche creato un problema: il rischio di dover ricostruire la squadra ogni estate. Il club, però, non intende più pagare questo prezzo.