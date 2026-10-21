Iraola vede crescere una stella con Rio Ngumoha, il talento del Liverpool

Il Liverpool, con l’allenatore Andoni Iraola, ha visto crescere una stella con Rio Ngumoha, un talento di 18 anni acquistato dal club inglese nel 2024 per oltre 417 milioni di euro. Il giocatore, originario del Chelsea, ha debuttato con il primo team del club e ha già cominciato a fare la differenza in campo, soprattutto nella Champions League. Nella partita contro il Villarreal, Ngumoha ha contribuito con due assist e ha mostrato una capacità di adattamento notevole, anche se ha avuto alcune difficoltà in difesa nella prima parte del match.

Un talento in crescita

Rio Ngumoha, noto per la sua versatilità e la sua capacità di giocare su entrambi i lati del campo, ha dimostrato di essere in grado di adattarsi al ruolo di esterno destro, grazie a un cambio di posizione strategico adottato da Iraola. L’allenatore ha espresso soddisfazione per il progresso del giocatore, sottolineando come si stia trasformando in un elemento più completo della squadra. “Todavía tiene sólo 18 años” ha detto Iraola, riconoscendo il potenziale del ragazzo.

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Ngumoha, che ha debuttato con il Liverpool a soli 16 anni e 4 mesi, è considerato una delle grandi speranze del calcio inglese. Il suo percorso ha visto un’acquisizione complessa dal Chelsea, con un processo che ha richiesto mesi di negoziazioni. Dopo aver firmato un contratto professionale con il Liverpool nel 2025, il giocatore ha iniziato a mostrare i primi frutti del suo lavoro, anche se il suo sviluppo è ancora in fase iniziale. “Cada vez que entrena con nosotros, no tiene miedo de hacer lo que mejor sabe” ha dichiarato il suo ex allenatore Arne Slot, che ha visto il talento del ragazzo fin da quando era un ragazzo.

Un percorso di crescita

La sua crescita è stata accompagnata da un adattamento tattico del Liverpool, che ha cercato di sfruttare al massimo le sue qualità. Iraola ha spiegato come il club abbia deciso di spostare il gioco verso un lato, reforzando la banda sinistra, e di utilizzare Ngumoha come punto di riferimento per la squadra. “Decidimos situar a Ryan (Gravenberch) como lateral derecho para generar más peligro en colaboración con Rio” ha detto Iraola, evidenziando come il giocatore sia diventato un elemento chiave per la squadra.

Nonostante le sue qualità, Ngumoha ha ancora molto da imparare, ma il suo potenziale sembra essere enorme. Iraola ha espresso fiducia nel suo futuro, sottolineando come il ragazzo stia migliorando in tutti i aspetti. “Se está convirtiendo en un jugador más completo” ha detto l’allenatore, riconoscendo il lavoro fatto finora. Il talento del Liverpool sembra essere in crescita, e con Rio Ngumoha, il club ha investito in un futuro promettente.