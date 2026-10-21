Sánchez si dichiara “zurdo” in risposta alla visita di Milei in Spagna

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, si è dichiarato “zurdo” in un video pubblicato su X, in risposta alla visita in Spagna del presidente argentino Javier Milei. L’evento si è svolto durante la settimana in cui Milei, in piena precampaña elettorale, ha visitato Madrid e ha partecipato a eventi politici. Sánchez ha reagito alle critiche rivoltegli da Milei, che lo ha definito “impresentable dictador” e ha chiesto ai cittadini spagnoli di “echar a los socialistas a patadas” il 29 novembre.

Un messaggio di orgoglio e identità politica

Il video di Sánchez, pubblicato su X, ha visto il leader del PSOE rispondere alle accuse di “insulto” rivoltegli per essere chiamato “zurdo”. Sánchez ha sostenuto che le politiche che sostiene, come l’aumento del salario minimo, l’estensione delle borse di maternità e paternità, il diritto all’aborto e la posizione contraria alla guerra, sono quelle di un “zurdo”. Ha quindi dichiarato di essere “zurdo a mucha honra”, un’espressione che sottolinea l’orgoglio per le proprie convinzioni politiche. La reazione di Sánchez è stata accompagnata da una lona appesa alla facciata del palazzo di Ferraz, sede del PSOE, dove è scritto “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa”. La scritta, con caratteri bianchi su fondo rosso, include un dettaglio grafico: la seconda “i” del cognome di Milei è rappresentata come una motosierra, un simbolo che ha suscitato commenti e reazioni su social media.

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Un messaggio condiviso tra i dirigenti del PSOE

Il messaggio è stato condiviso da diversi dirigenti del PSOE, tra cui il ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, Óscar López, e la segretaria della Organización, Rebeca Torró. L’evento ha anche visto la partecipazione di Milei a eventi di Vox, ma non è previsto un incontro con il leader del partito, Santiago Abascal, mentre è in programma un incontro con il suo segretario generale, Ignacio Garriga.

La visita di Milei in Spagna, la settima dal suo insediamento, ha suscitato reazioni politiche e sociali, con Sánchez che ha usato l’occasione per rafforzare l’identità del suo partito e delle sue posizioni. La reazione di Sánchez, sebbene non sia una risposta diretta alle critiche, ha rafforzato la sua immagine come leader che si difende con orgoglio e determinazione. La campagna elettorale in Spagna, con il 29 novembre come data cruciale, vede il PSOE e altri partiti impegnati in una battaglia per il potere. La visita di Milei, sebbene non abbia portato a un incontro diretto con Sánchez, ha comunque acceso dibattiti e reazioni, con il leader spagnolo che ha usato l’occasione per rafforzare la sua posizione e il suo impegno politico.

La reazione di Sánchez ha rafforzato l’identità del PSOE e delle sue posizioni.

La visita di Milei ha suscitato reazioni politiche e sociali in Spagna.