La medusa immortale che potrebbe svelare segreti sull’invecchiamento

La medusa immortale, conosciuta scientificamente come Turritopsis dohrnii, ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica per la sua capacità unica di tornare a una fase giovanile senza limiti di tempo. Questo fenomeno, che potrebbe aprire nuove strade nella ricerca contro l’invecchiamento, ha attirato l’attenzione di ricercatori internazionali. La medusa, che misura appena quattro millimetri, è l’unico animale noto in grado di invertire il suo ciclo vitale, passando da una fase adulta a una fase giovanile in modo indefinito, soprattutto in situazioni di stress, danno fisico o invecchiamento.

Il processo di trasdiferenziazione

La capacità della medusa di rigenerarsi è legata a un meccanismo chiamato trasdiferenziazione, un processo complesso che permette alle sue cellule adulte e specializzate di perdere la loro identità e trasformarsi in cellule polipotenziali. Queste ultime, in grado di ricostruire un organismo giovane, si attaccano al fondo marino e si riproducono. Il fenomeno è stato studiato in dettaglio da un team di ricercatori spagnoli dell’Università di Oviedo, guidati dal dottor Carlos López-Otín, che ha sequenziato il genoma della Turritopsis dohrnii e lo ha confrontato con quello della sua parente Turritopsis rubra, che non possiede questa capacità.

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Geni e varianti genetiche

Lo studio ha rivelato che la medusa immortale possiede copie aggiuntive e varianti genetiche altamente efficienti per correggere errori nel codice genetico. Queste caratteristiche potrebbero spiegare la sua capacità di rigenerarsi e mantenere una forma giovanile. I ricercatori hanno scoperto che il processo di trasdiferenziazione non dipende da un singolo gene “miracoloso”, ma da un complesso sistema di reprogrammazione cellulare. Questo ha aperto nuove prospettive per la ricerca su malattie legate all’invecchiamento, come il cancro o le demenze. Nonostante i risultati pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) siano promettenti, la comunità medica ha espresso un atteggiamento cauto. La ricerca sull’invecchiamento umano è considerata troppo complessa per poter essere replicata in modo simile a quanto osservato nella medusa. Tuttavia, il modello biologico rappresentato da questa creatura marina è visto come un’importante risorsa per lo sviluppo di nuove terapie. La medusa immortale, quindi, non solo è un fenomeno biologico unico, ma anche un’ispirazione per la scienza.

La medusa Turritopsis dohrnii è l’unico animale in grado di tornare a una fase giovanile indefinitamente.

Il processo di rigenerazione è chiamato trasdiferenziazione e coinvolge la trasformazione delle cellule adulte in cellule polipotenziali.

Lo studio ha rivelato varianti genetiche efficienti per correggere errori nel codice genetico.

La ricerca continua a esplorare le implicazioni di questa scoperta, non solo per comprendere meglio i meccanismi biologici dell’invecchiamento, ma anche per sviluppare nuove terapie. La medusa immortale, con la sua capacità unica, rimane un simbolo di speranza e innovazione nella scienza moderna.