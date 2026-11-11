Cameron Mason vince il Superprestige a Niel, Felipe Orts si piazza al podio

Cameron Mason ha vinto la terza prova del Superprestige di ciclocross, disputata a Niel, in un’edizione in cui il terreno di barro ha complicato le manovre e ridotto i margini di vantaggio. Il britannico, del team 777tv CX Team, ha vinto in 1:03:44, con un margine di 20 secondi sul secondo classificato Joran Wyseure e di 27 secondi su Joris Nieuwenhuis, che ha conquistato la terza posizione. Felipe Orts, del team Euskaltel-Euskadi, ha raggiunto il podio, piazzandosi quarto, mentre Manon Bakker ha vinto la gara femminile dopo la caduta di Lucinda Brand. La competizione, caratterizzata da un tracciato impegnativo, ha visto i migliori atleti confrontarsi in condizioni estreme.

Un’edizione in cui il terreno ha deciso molto

Il barro ha reso la gara particolarmente difficile, soprattutto nei tratti di discesa, dove la visibilità e la stabilità sono state ridotte. Michael Vanthourenhout, Mason, Wyseure e Kevin Kuhn hanno guidato la prima parte della prova, stabilendo un ritmo elevato che ha messo a dura prova i concorrenti. Tuttavia, il desgaste ha permesso a alcuni atleti di allontanarsi, con Vanthourenhout che ha perso molto tempo e si è piazzato ottavo. La prova ha visto un’alternanza tra attacchi e difese, con i migliori atleti che hanno cercato di mantenere il controllo del ritmo.

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La vittoria di Cameron Mason e il podio di Felipe Orts

Cameron Mason ha vinto in 1:03:44, con un margine di 20 secondi sul secondo classificato Joran Wyseure e di 27 secondi su Joris Nieuwenhuis, che ha conquistato la terza posizione. Orts, che ha concluso a 39 secondi da Mason, ha raggiunto il podio, piazzandosi quarto. La vittoria di Mason ha rafforzato il suo dominio nel Superprestige, con un vantaggio che lo porta a guidare la classifica generale. La gara ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, con un’attenzione particolare al rischio di incidenti e al consumo di energia.

Manon Bakker, che ha vinto la gara femminile, ha ottenuto la sua prima vittoria in Europa dopo la Coppa del Mondo di Val di Sole 2023. La vittoria di Bakker è arrivata dopo la caduta di Lucinda Brand, che ha abbandonato la prova. Sara Casasola ha concluso in seconda posizione a 14 secondi, mentre Denise Betsema ha completato il podio a 22 secondi. La prova femminile ha visto un’alternanza di attacchi e difese, con un’attenzione particolare al rischio di incidenti e al consumo di energia. La gara ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, con un’attenzione particolare al rischio di incidenti e al consumo di energia. Tra i partecipanti, si sono piazzati almeno 27 atleti, con un’alternanza di attacchi e difese che ha reso la prova estremamente competitiva. La prova ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, con un’attenzione particolare al rischio di incidenti e al consumo di energia.

Cameron Mason vince il Superprestige a Niel

Felipe Orts si piazza al podio

Manon Bakker vince la gara femminile

La gara ha visto un’alternanza di attacchi e difese, con un’attenzione particolare al rischio di incidenti e al consumo di energia. La prova ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, con un’attenzione particolare al rischio di incidenti e al consumo di energia.

La vittoria di Cameron Mason ha rafforzato il suo dominio nel Superprestige.

Manon Bakker ha ottenuto la sua prima vittoria in Europa dopo la Coppa del Mondo di Val di Sole 2023.