Infortunio e addio alle Finals di Torino: delusione Sinner | I tifosi perdono il proprio idolo

Un problema ha fermato il grande tennista che non sarà presente alle ATP Finals che si svolgeranno in terra piemontese.

Lo scorso anno, più o meno di questi tempi e proprio all‘Inalpi Arena di Torino, andava in scena una sorta di passaggio di consegne che però, forse proprio nessuno, nemmeno i più inguaribili ottimisti, si sarebbero aspettati potesse essere di tale rivoluzionaria portata.

L’ormai ex numero uno al Mondo, Novak Djokovic, infatti, batteva 2-1, in rimonta ed in finale, l’attuale numero uno del Ranking mondiale, Jannik Sinner. Nole, così, si aggiudicava l’ennesimo trofeo importante della sua straordinaria carriera, le Atp Finals di Torino, e faceva capire al Mondo intero che non era ancora disposto ad abdicare.

In realtà, però, quello è stato (Olimpiadi a parte) l’ultimo grande torneo vinto dal campione serbo. Già una settimana più tardi, infatti, Sinner si prese la rivincita e batté Djokovic in un incontro mozzafiato tra i due in Coppa Davis. Con quel successo, poi, il campione altoatesino diede il là al trionfo dell’Italia e alla conquista dell’insalatiera.

Quella vittoria alle Atp Finals di Torino, da parte di Djokovic, in realtà, si è rivelato il più classico passaggio di consegne e di testimone. Nole, almeno per ora ha abdicato, e si è visto scavalcare in classifica da Sinner che ora, da qualche mese già, è il numero uno assoluto del tennis mondiale. L’avversario di mille battaglie per Jannik, ormai, è e sarà per chissà quanto tempo, Carlos Alcaraz.

Djokovic, il regno non c’è più

I due giovani astri nascenti del tennis mondiale in questa stagione si sono divisi i quattro Slam. Roland Garros e Wimbledon ad Alcaraz e Australian e Us Open a Jannik Sinner. Lo spagnolo e l’italiano sono senza ombra di dubbio i più forti tennisti del momento ed hanno ormai oscurato lo strapotere e la tirannia con cui Nole Djokovic aveva giganteggiato nelle precedenti stagioni.

Per la prima volta, dopo tantissimi anni, quindi, Djokovic non è stato in grado di conquistare uno Slam, ma non è rimasto a bocca completamente asciutta. Nole, infatti, è riuscito a vincere l’oro alle Olimpiadi di Parigi ed ha coronato il sogno di ottenere il grande Slam, vincendo l’unica competizione che mancava alla sua straordinaria collezione.

Tennis, Djokovic out a Torino

La stagione del campione serbo, però, è stata costellata anche dai problemi fisici che gli ricordano anche che gli anni passano inesorabilmente. L’ultimo di una lunga serie, purtroppo, lo costringerà a saltare le Atp Finals di Torino che si disputeranno dal 10 al 17 novembre ed eleggeranno il campione assoluto di questo 2024 tennistico.

Non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quindi, il 37enne serbo che ha confidato la sua assenza in terra piemontese attraverso il proprio account Instagram. Queste le parole dell’ex numero uno al Mondo, ora quinto nel ranking: “A causa di un infortunio non potrò partecipare alle Finals. Mi scuso con coloro che avevano programmato di venirmi a trovare. Auguro a tutti i giocatori un buon torneo, a presto”.