Andrà via a fine stagione: lo hanno escluso dai piani del club | Giuntoli, c’è la conferma dell’addio

L’addio a fine stagione è ormai cosa certa. Lo hanno escluso dai piani del club senza troppi indugi. Ben chiara la posizione di Giuntoli.

Chiamata a conquistare il quarto posto per rendere meno amara una stagione purtroppo povera di soddisfazioni, la Juventus di Igor Tudor si avvia verso un finale di stagione incandescente in cui dovrà lottare punto su punto con Bologna, Roma e Lazio per ottenere l’accesso alla fase campionato della Champions League 2025-2026.

Conquistare il pass per la massima manifestazione continentale per club è infatti tutto ciò al quale la Vecchia Signora può aspirare dopo le delusioni dei mesi scorsi rappresentate dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, dall’eliminazione nel playoff di Champions contro il Psv Eindhoven e dall’estromissione ai quarti di Coppa Italia per mano dell’Empoli.

Delusioni, che hanno nel tempo ridimensionato notevolmente i piani stagionali dei bianconeri che, partiti con ambizioni di vertice, si sono ben presto ritrovati, come spiegato, a lottare “semplicemente” per la quarta posizione, al momento ancora tutta da blindare.

Con pochi punti ormai a disposizione, Vlahovic e compagni non potranno permettersi passi falsi che minino il percorso che porta all’Europa dei grandi. Restarne fuori, infatti, significherebbe fallimento più totale per Giuntoli e Co.

Juventus, urgono rinforzi offensivi: nella corsa Champions solo la Roma ha segnato meno dei bianconeri

In piena lotta, come detto, per un posto in Champions League per la prossima stagione, la Juventus del presidente Ferrero fa i conti con un attacco purtroppo poco prolifico che, considerato il gruppo di squadre in corsa per un posto nell’Europa dei grandi, risulta essere tra i peggiori.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, solo la Roma di Claudio Ranieri con 48 gol ha segnato meno della Vecchia Signora che, ferma a quota 49 in attesa della sfida col Parma che deve ancora disputarsi (mercoledì 23 aprile alle 18.30), ha già iniziato le ricerche per un nuovo attaccante al quale, a partire dalla prossima stagione, spetterà il compito di incrementare il bottino di reti della formazione bianconera.

Hojlund fuori dai piani del Manchester United: ci pensa la Juve

Passato dall’Atalanta al Manchester United nell’estate 2023 per compiere quello che si credeva sarebbe stato un grande salto di qualità, Rasmus Hojlund si appresta a lasciare i Red Devils a fine stagione per cercare maggiori fortune altrove. Ormai ai margini dei piani di Ruben Amorim, il centravanti danese, stando a quanto riportato recentemente da TeamTalk, dovrebbe lasciare l’Inghilterra nei prossimi mesi per rinascere da qualche altra parte.

Vista la necessità di rinfoltire il proprio reparto avanzato, la Juventus avrebbe iniziato a sondare il terreno per l’ex attaccante della Dea che, finito anche nel mirino di Milan e Napoli, potrebbe tornare in Serie A la prossima estate per rilanciarsi dopo due anni non proprio positivi in terra d’Albione. Al momento, ovviamente, è presto per parlarne, ma importanti scenari potrebbero aprirsi nelle prossime settimane. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.