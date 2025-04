La Serie A a data da destinarsi: saltano altre gare dopo l’addio al Papa | Campionato interrotto

La morte di Papa Francesco ha condizionato e sta condizionando il calendario dei nostri campionati. Scattano altri rinvii.

La giornata di Pasquetta, lunedì 21 aprile, come tutti sappiamo, si è aperta con la tragica notizia della morte di Papa Bergoglio. Una morte che ha colto di sorpresa tutti perché, nonostante i problemi di salute che il Pontefice aveva avuto negli ultimi tempi, il giorno della sua dipartita sembrava ormai essersi allontanato, almeno per un po’.

Il giorno dell’Angelo, invece, ha portato a questa triste notizia che, come successo già venti anni fa, il 2 aprile 2005, ha scombussolato e rivoluzionato il programma delle partite dei nostri campionati di calcio principali. Nella giornata si lunedì, infatti, era previsto l’intero turno di Serie B, ma soprattutto quattro partite di Serie A che avrebbero dovuto completare la 33esima giornata.

Gli organi competenti, invece, ci hanno messo poco per prendere una decisione quasi unanime: rinvio di tutte le partite dei campionati italiani più importanti in programma. E, così, la giornata di Serie B prevista per lunedì 21 aprile è slittata direttamente a metà maggio e diventerà così l’ultima giornata del campionato cadetto prima di playoff e playout.

Le quattro partite di Serie A in programma, invece, Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, nonostante qualche lamentela iniziale del presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, sono state ufficialmente spostate a mercoledì 23 aprile alle 18.30.

Serie A, rinviate altre tre partite

Nella giornata di martedì 22 aprile, invece, è sorto un altro problema e c’è stata la necessità di rinviare altre partite di Serie A. Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco mentre, nel frattempo, si è diffusa la notizia che i funerali del Pontefice erano stati fissati per sabato 26 aprile alle ore 11.

Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci ha così annunciato la sospensione delle partite di Serie A in programma per sabato 26, il giorno dei funerali, mentre ha confermato quelle in programma la domenica seguente. Le partite inizialmente interessate a questo rinvio erano Como-Genoa, prevista inizialmente per le ore 15 di sabato, Inter-Roma (ore 18) e Lazio-Parma (ore 20.45), valide per la 34esima giornata.

Serie A, la decisione sulle partite rinviate

Si attendeva, così, soltanto la decisione delle Lega Calcio di Serie A sulla data per il recupero delle sfide. Mentre per Lazio-Parma si dovrebbe arrivare a lunedì 28 e si attendono novità per Como-Genoa, si è generata un po’ di confusione attorno alla data di Inter-Roma, decisamente il match più atteso tra quelli rinviati. Il problema sorgeva, ovviamente, anche e soprattutto per Barcellona-Inter di Champions League in programma mercoledì 30 aprile e per cercare di non condizionare la serratissimi lotta Scudetto tra Napoli e nerazzurri.

In un primo momento, infatti, si era paventata l’idea di far disputare il match di San Siro tra Inter e Roma nella giornata di domenica 27 aprile. Alle 12.30, in concomitanza con Venezia-Milan, e questo non piaceva a Dazn che non voleva disperdere spettatori, o alle 15. Ipotesi che, però, non convincevano i nerazzurri che volevano avere il tempo necessario per preparare la sfida importantissima di Champions contro il Barça. Così, Musumeci, sembrava aver concesso una deroga e confermato la data di sabato 26 aprile per la sfida tra Inter e Roma, ma con orario di inizio previsto per le 20.45. Alla fine è arrivato il comunicato della Lega Serie A che ha ufficialmente spostato le tre gare così: Como-Genoa (domenica 27 alle 12.30); Inter-Roma (domenica 27 alle 15); Lazio-Parma (lunedì 28 alle 20.45).