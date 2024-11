Svolta epocale in Serie A: regolamento stravolto | Inizia una nuova epoca

In serie A sta per essere introdotta una novità nel regolamento, i giocatori dovranno attenersi a quest’indicazione

Il calcio prosegue la sua evoluzione. Negli ultimi anni sono diverse le novità che sono state apportate. La più impattante è stata l’introduzione del var, volta a ridurre la percentuale di errori arbitrali e le polemiche post partita. Un modello che presenta ancora delle lacune e che la Fifa sta cercando di migliorare con dei supporti aggiuntivi.

L’arbitro, in caso di episodio dubbio, viene richiamato al monitor dagli assistenti presenti in sala, ed è libero di cambiare la propria decisione dopo aver visto nel dettaglio l’episodio in questione.

Queste pause nel corso della partita comportano dei maxi recuperi che si sono notati nell’ultimo Mondiale in Qatar e che sono diventati una normalità anche nei principali campionati europei, con proteste che non sono mancate.

Dei cambiamenti sono avvenuti anche nella formula delle competizioni, con la Champions, l’Europa e la Conference League che hanno rinnovato la prima fase del torneo con gare secche e un numero maggiore di partite, con dei play-off ulteriori per 16 squadre e che decreteranno l’accesso alla fase successiva e primaverile.

Il Mondiale per club e i tanti impegni ravvicinati di una lunga stagione di calcio

A giugno 2025 si svolgerà la prima edizione del Mondiale per club che si svolgerà negli Stati Uniti e che sarà l’evento conclusivo di una stagione intensa e caratterizzata da un fitto calendario che ha costretto le dirigenze ad implementare il proprio organico.

Il rischio di infortuni è dietro l’angolo e il ricorso al turnover diventa un’operazione obbligata per gli allenatori, chiamati a preservare la salute dei propri tesserati.

La nuova regola che sarà introdotta a partire da gennaio nel calcio italiano

La Figc ha voluto sperimentare una nuova regola che sarà introdotta nel campionato Primavera, a partire dall’inizio del girone di ritorno e che potrebbe essere poi inserita nella prossima serie A.

La dinamica riguarda la ripresa del gioco con una rimessa laterale all’altezza del limite dell’area come sanzione per la prolungata trattenuta del pallone da parte del portiere. Alla prima infrazione è prevista un’ammonizione solamente verbale per il portiere, dalla seconda l’arbitro mostrerà invece il cartellino giallo.