Tyson contro Paul atto secondo: questa volta si fa sul serio | Lo sceicco paga per il sangue

La rivincita tra Tyson e Paul può diventare realtà, ad alimentare le speranze degli appassionati è uno sceicco interessato a investire nell’incontro

Lo scorso 16 novembre, alle ore 2 italiane, tutti gli appassionati della boxe hanno seguito il ritorno sul ring di Mike Tyson che ha affrontato Jake Paul, l’uomo più cattivo del pianeta. A trasmettere in diretta il match è stato Netflix dall’AT&T Stadium di Arlington, Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, con una capienza di 80.000 posti.

Dopo un primo round incoraggiante, Tyson ha vagato per il ring senza che l’avversario affondasse mai veramente i colpi. Molti sono rimasti delusi ma lui si è detto soddisfatto.

Questo il suo commento: “Questa è una di quelle situazioni in cui, pur perdendo, alla fine vinci. Sono grato per ieri sera, nessuno rimpianto per essere salito sul ring un’ultima volta“.

Una sfida affrontata con coraggio: “I miei figli mi hanno visto competere per 8 round fino alla fine con un pugile di talento che ha la metà dei miei anni, davanti ad uno stadio pienissimo: è un’esperienza che nessun uomo ha diritto di pretendere“.

Tyson sarebbe propenso a non scendere più sul ring

Cinque mesi fa aveva deciso di dire basta: “A giugno sono quasi morto, ho avuto 8 trasfusioni. Ho perso metà del mio sangue e 13 chili in ospedale, ho dovuto lottare per essere sano e poter combattere: quindi ho vinto“.

L’attuale moglie, Lakiha Spicer, lo avrebbe convinto a non bissare il match di meno di un mese fa. A rivelarlo è il figlio Amir, che in un’intervista al The Sun ha dichiarato: “La mia matrigna dice che Mike ha finito di combattere. Questa, comunque, sono discussioni tra moglie e marito”.

Una maxi offerta potrebbe cambiare le carte in tavola

Queste erano le indiscrezioni fino a poche ore fa ma la situazione potrebbe cambiare. Infatti una proposta da 700 milioni di dollari sarebbe messa sul piatto da Turki Alalshikh, imprenditore che gestisce la General Entertainment Authority.

Un giro d’affari mostruoso che potrebbe convincere Tyson a bissare l’incontro. Presto sono attesi ulteriori sviluppi, con gli amanti della boxe che sono speranzosi di poter assistere a un’altra sfida tra i due campioni.