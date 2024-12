La Juventus annuncia il rinnovo: smentito il possibile addio | Ecco l’ufficialità

Il club bianconero non vuole disfarsi del proprio tesserato, anzi ci punterà da qui al termine di stagione e anche oltre.

In molti si aspettavano che il percorso fosse più avanti a questo punto della stagione, ma per tanti è ancora molto presto per fare dei bilanci. Sono piovute molte critiche sul capo di Thiago Motta nell’ultimo periodo, soprattutto nelle ultime settimane, ma il tecnico ex Bologna avrà il tempo per poter lavorare e dimostrare il proprio valore.

Il contratto firmato durante la scorsa estate, del resto, 3.5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2027, sono una sorta di garanzia almeno per quel che riguarda il futuro prossimo, con una società che si aspetta i risultati e il poter tornare a lottare per vincere, ma sa anche che il lavoro è duro e che Thiago Motta ha bisogni di tempo e pazienza.

Molti tifosi hanno già perso la pazienza e chiedono già l’esonero del brasiliano, rimpiangendo la figura del tanto vituperato Massimiliano Allegri. Proprio al tecnico livornese, però, la Juventus ha dato tre anni per poter lavorare e, almeno per il momento, questa sembra essere l’intenzione anche del nuovo board bianconero.

Fino a questo momento, l’ex allenatore del Bologna ha dato compattezza e capacità di non mollare mai alla sua Juventus che resta imbattuta in campionato, ma non riesce più a vincere e fa una difficoltà enorme nel creare situazioni pericolose in zona offensiva.

Juve, Giuntoli si fida della rosa attuale

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma come detto la società sembra avere le idee chiare e ripone tantissima fiducia nel tecnico italo-brasiliano. Nonostante difficoltà oggettive a livello di infortuni, e in alcuni casi anche di ambientamento, Giuntoli ed il suo staff si fidano molto anche dell’attuale rosa a disposizione che a gennaio sarà soltanto implementata con un difensore.

Centrale di difesa che andrà parzialmente a sostituire gli infortunati Bremer e Cabal che ne avranno fino a fine stagione. Per il resto, con Kalulu che quasi sicuramente sarà riscattato dal Milan e Perin che ha da poco rinnovato il suo contratto inizialmente in scadenza nel 2025, l’unico che dovrebbe e potrebbe salutare a fine stagione è una delle ultime bandiere rimaste: Capitan Danilo.

Juve, accordo il rinnovo di un giovane campione

Non solo quello di Mattia Perin, però. Giuntoli, infatti, si sta interessato in prima persona del rinnovo contrattuale di un giovane centrocampista, classe 2005, che si sta rivelando uno dei pochi positivi in questo difficile inizio di campionato della Juventus Next Gen che milita nel girone C in Serie C.

Si tratta di Augusto Seedorf Owusu che sta per firmare il prolungamento del suo contratto con la Juventus fino al giugno 2029. Un rinnovo lungo ed importante che fa capire quanto la Juventus creda nel ragazzo e spera di poterlo presto integrare in prima squadra.