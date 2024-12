Attacco frontale a Lewis Hamilton: accuse gravissime | Anche la Ferrari sotto inchiesta

Hamilton è stato fortemente criticato da un collega, nel mirino il suo trasferimento alla Ferrari, ecco le dichiarazioni

La stagione di Formula Uno si è conclusa lo scorso fine settimana con l’avvincente Gran Premio di Abu Dhabi. La Ferrari è arrivata a un passo da un incredibile rimonta, conquistando un secondo e un terzo posto ma la McLaren è riuscita a conservare il vantaggio e ha vincere la classifica costruttori del Mondiale.

Una seconda parte di stagione davvero incoraggiante per la scuderia di Maranello che pensa già al futuro con una novità importante, l’ingaggio di Lewis Hamilton, sette volte campione del Mondo e approdato alla Rossa per l’ultima esperienza di una carriera da fuoriclasse.

C’è grande fiducia per la crescita della macchina, con prestazioni che hanno riportato entusiasmo tra i milioni di tifosi. L’avversario da battere sarà di nuovo Max Verstappen ma i presupposti per competere anche nella graduatoria dei piloti ci sono tutti.

Questa convinzione è minata da alcuni pareri contrastanti, con quest’operazione di mercato che potrebbe avere dei risvolti negativi, dalle due annate sottotono del britannico alla probabile difficile convivenza con Charles Leclerc.

Una Ferrari che continua a crescere e che punta al Mondiale nel 2025

Il monegasco non accetterebbe un ruolo da comprimario, soprattutto dopo i risultati ottenuti e l’accoppiata con Sainz era ormai consolidata. Corse che hanno colpito gli appassionati, di nuovo affascinati dalla competitività di una vettura storica per questo sport.

I fasti di un tempo sono ancora lontani ma questo mancato traguardo può essere un ulteriore stimolo ad alzare una coppia soltanto sfiorata.

Hamilton e il suo arrivo alla Ferrari, non tutti sono d’accordo

A entrare nel merito delle novità in casa Ferrari è anche Lando Norris, che con il trionfo nell’ultima gara ha impedito alla Rossa di conquistare il titolo.

Il pilota della McLaren ha commentato: “Ho iniziato a correre in F1 con Sainz. È un peccato che non avrà più le stesse opportunità, ma non è per mancanza di talento, ma perché uno dei nomi più importanti in F1 voleva il suo sedile“. Parole che manifestano un attestato di stima nei confronti di Carlos e una conseguente critica nei confronti di Lewis, chiamato a far ricredere tutti, con il curriculum che potrebbe bastare per non dover dimostrare niente.