Lo voleva il Napoli, ma lo prende la Juve | Giuntoli, giocata d’anticipo e giocatore convinto: a Torino in estate

La Juventus su un ex obiettivo del Napoli. Il direttore sportivo Giuntoli ha fiutato l’affare e ha anticipato la concorrenza. È fatta.

Messo in archivio l’importantissimo successo interno ottenuto domenica all’ora di pranzo contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, la Juventus di Thiago Motta guarda con rinnovata fiducia all’imminente impegno in trasferta di venerdì sera contro il Como di Cesc Fabregas.

Appuntamento, quello contro la formazione lariana scofitta 3-0 nella gara d’andata lo scorso 19 agosto, alla quale i bianconeri arrivano con l’ovvio intento di conquistare l’intera posta in palio, necessaria per riappropriarsi, seppur solo temporaneamente, del quarto posto in classifca attualmente in mano alla Lazio di Marco Baroni.

Quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, la quale, ad oggi, rappresenta per i piemontesi l’obiettivo stagionale minimo da conquistare a tutti i costi. Restare fuori dalla massima competizione continentale è infatti scenario che la Vecchia Signora non può assolutamente permettersi.

Gli arrivi di Kolo Muani, Renato Veiga, Alberto Costa e Lloyd Kelly hanno indubbiamente rinforzato il gruppo juventino che, chiamato ora a risalire la china dopo settimane non proprio idilliache, deve pensare anche al doppio confronto nel playoff di Champions contro gli olandesi del Psv Eindhoven che mette in palio un posto negli ottavi di finale.

Juve pronta a portare in Serie A un ex obiettivo del Napoli

Rinforzatasi, come detto, con gli arrivi invernali di Kolo Muani, Renato Veiga, Alberto Costa e Lloyd Kelly, che si spera possano aiutare la squadra a conquistare il pass per la fase campionato di Champions League 2025-2026, la Juventus del presidente Ferrero guarda già alla prossima stagione e mette nel mirino un ex obiettivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Un obiettivo, seguito dal club partenopeo fino a pochi giorni fa, che potrebbe sbarcare in Serie A la prossima estate andandosi a sistemare all’ombra bianconera della Mole. Il direttore sportivo dei piemontesi, Cristiano Giuntoli, ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore il quale, non senza sorpresa, ha fatto felicemente comprendere di non disdegnare la destinazione torinese.

La Juventus si muove per Adeyemi: l’attaccante del Borussia Dortmund può sbarcare in Serie A

Seguitissimo, come detto, dal Napoli di Aurelio De Laurentiis nel corso della sessione invernale appena conclusasi, Karim Adeyemi è finito ora prepotentemente nel mirino della Juventus di Gianluca Ferrero, intenzionata a bussare quanto prima alla porta del Borussia Dortmund per provare a portare in Serie A il talentuoso esterno d’attacco tedesco.

Stando a quanto riferito nelle scorse ore da Tuttosport, il direttore sportivo Giuntoli sarebbe già in contatto col padre del giocatore per assicurarsi la sua preferenza. Allo stato attuale della situazione è ovviamente prematuro parlare di cifre e contratti anche se è molto probabile un incontro tra la Vecchia Signora e il club teutonico già nelle prossime settimane. Fino ad allora non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.