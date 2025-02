Roma, sciolti i dubbi in panchina; ecco il nuovo allenatore | I Friedkin lo strappano alla rivale

I Friedkin sciolgono i dubbi sul futuro allenatore della Roma. Individuato il tecnico che prenderà il posto di Ranieri la prossima estate.

Ancora in fase di riequilibratura dopo una prima parte di stagione decisamente disastrosa caratterizzata dall’esonero di De Rossi prima e Juric poi e dalle dimissioni dell’ormai ex Ceo, Lina Souloukou, la Roma di Claudio Ranieri continua la sua marcia di avvicinamento alle posizioni nobili della classifica.

Sebbene lontanissima (11 punti) dal quarto posto della Lazio che vorrebbe dire Champions League, i giallorossi hanno mostrato innegabili segni di miglioramento dall’avvento in panchina del tecnico romano, datato 14 novembre 2024.

Segni di miglioramento, confermati dal passaggio dal 12esimo posto di novembre all’attuale nono posto, che la Lupa sarà chiamata ad alimentare d’ora in avanti da qui alla fine della stagione. E in tal senso la sfida esterna di domenica alle 12.30 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco rappresenta un’ottima occasione per dare seguito alla striscia di quattro vittorie e tre pareggi ottenuta nelle ultime sette gare di campionato disputate.

La strada che porta all’olimpo è ovviamente lunga e tortuosa, ma Lupa ha certamente tutte le carte in regola per poterci credere. Servirà chiaramente anche un po’ di fortuna, ma Ranieri e il suo gruppo lotteranno fino alla fine per raggiungere quella qualificazione in Champions League, centrata per l’ultima volta ormai sette anni fa.

Roma, con Ranieri fino a giugno, poi il nuovo allenatore: spunta il nome di Carlo Ancelotti

Come confermato fin dal suo arrivo a Trigoria dello scorso novembre, Claudio Ranieri guiderà la Roma fino al termine della stagione, dopodiché lui stesso, in veste di consulente del club, collaborerà alla ricerca del nome giusto al quale affidare la guida della prima squadra giallorossa a partire dalla stagione 2025-2026.

Un nome giusto, che potrebbe essere quello di Massimiliano Allegri (già accostato alla Lupa nei mesi scorsi), o, addirittura, stando a quanto riferito recentemente dal quotidiano sportivo spagnolo As, quello di Carlo Ancelotti, che potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione per tornare in giallorosso nelle vesti di allenatore a distanza di 38 anni dal suo addio alla società capitolina in favore del Milan dell’allora presidente, Silvio Berlusconi.

Roma, ipotesi Italiano per il post Ranieri

Pronta ad avviare concretamente le ricerche per quello che sarà l’allenatore della prima squadra a partire dalla prossima estate, la Roma della famiglia Friedkin ha iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari tecnici che potrebbero sposare la causa giallorossa nei prossimi mesi. Nomi, tra cui quelli dei poc’anzi menzionati Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti, ai quali potrebbe aggiungersi in maniera sicuramente clamorosa quello dell’attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano.

Fresco di accesso alla semifinale di Coppa Italia, ottenuta coi felsinei ai danni dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il tecnico ex Spezia e Fiorentina potrebbe infatti essere per i capitolini un’ipotesi da tenere seriamente in considerazione. All’ombra giallorossa del Colosseo non ci hanno forse ancora pensato, ma quello dell’allenatore rossoblù è un profilo al quale molte società potrebbero presto strizzare l’occhio. Tempo per pensarci, ad ogni modo, ce n’è ancora, vedremo quindi cosa accadrà da qui in poi.