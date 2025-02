Inter, il presidente ha perso il suo patrimonio: truffa milionaria | Le conseguenze saranno gravissime

Il presidente dell’Inter è stato vittima di una truffa milionaria, lo sviluppo della spiacevole vicenda che lo riguarda

L’Inter è al centro di alcuni episodi di cronaca ed extrasportivi in questo inizio di 2025. Se sul campo i nerazzurri sono in corsa in tutte e tre le competizioni, i tifosi sono preoccupati per gli sviluppi di alcune situazioni che rischiano di ledere l’immagine del club.

L’inchiesta Doppia curva, che ha riguardato alcuni esponenti del tifo organizzato delle due squadre di Milano, sta per vedere concluse le proprie indagini, con 19 arresti effettuati, ma con possibili sanzioni nei confronti di figure chiave dello spogliatoio, da mister Simone Inzaghi a un titolare come Hakan Calhanoglu.

La trasmissione di Rai3 Report ha evidenziato delle sponsorizzazioni provenienti dalla Cina, risalenti alla gestione Zhang, che avrebbero gonfiato i ricavi, con un falso in bilancio e la bancarotta che è stata dichiarata la scorsa settimana per la Holding della famiglia ex proprietaria dell’Inter.

In questo clima la squadra rischia di perdere la concentrazione, come è testimoniato dalle due sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, a Firenze e nel derby d’Italia contro la Juventus, che hanno impedito ai nerazzurri di scavalcare il Napoli in vetta alla classifica.

I tifosi non ci credono, una truffa milionaria ha visto protagonista il patron dell’Inter

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti aveva denunciato una maxi truffa da parte di professionisti che si erano finti uomini vicini al ministro della difesa Guido Crosetto.

La procura di Milano è riuscita a recuperare la cifra, pari quasi a 980 mila euro, rinvenuti in un conto depositato in Olanda e intestato a più persone straniere, su cui ora sono in corso gli accertamenti per verificarne l’esistenza e anche per capire eventuali collegamenti con altri soggetti, stando a quanto si apprende da fonti investigative.

Un’organizzazione che ha saputo truffare personaggi pubblici

Si continua a lavorare anche sui numeri telefonici usati per mettere a segno diversi tentativi di truffa nei confronti di figure di spicco del mondo dell’imprenditoria.

Una triste vicenda che ha un rapido lieto fine, grazie all’ottimo lavoro svolto e che consente all’ex patron dell’Inter di tirare un sospiro di sollievo e di recuperare l’ingente somma di denaro che gli era stata sottratta con l’inganno.