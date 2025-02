Giuntoli come Marotta: lo prende a zero e lo porta alla Juve | In bianconero dall’1 luglio

Giuntoli segue l’esempio di Marotta e porta alla Juve un forte parametro zero. Rinforzata la rosa di Thiago Motta con un profilo di livello.

Messo in archivio il primo round del playoff di Champions League contro gli olandesi del Psv Eindhoven, la Juventus di Thiago Motta torna con la testa al campionato e mette nel mirino l’attesissimo big match interno di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gara, quella contro i nerazzurri in programma all’Allianz Stadium e valevole per la 25esima giornata di campionato, che i bianconeri saranno ovviamente chiamati a portare casa non solo per complicare i piani scudetto dei nerazzurri, ma anche per tenersi vicina al quarto posto della Lazio, attualmente davanti con due punti di vantaggio.

Formazione, quella biancoceleste, che sabato alle 18.00 ospiterà all’Olimpico la capolista Napoli di Antonio Conte il quale, intenzionato a confermarsi in cima alla classifica, proverà a battere gli uomini di Marco Baroni così da portarsi momentaneamente a più quattro sui meneghini e fare allo stesso tempo un favore alla sua ex squadra la quale, poche ore più tardi, dovrà fare la sua parte e ricambiare la cortesia.

Ipotesi che potrebbero indubbiamente concretizzarsi, queste appena menzionate, le quali, però, lasciano chiaramente il tempo che trovano dal momento che, com’è giusto che sia, l’ultima parola spetta sempre al terreno di gioco.

Giuntoli come Marotta: fari puntati sui parametri zero

Abbandonata da tempo l’ambizione di conquistare lo scudetto, che sulla sponda bianconera del Po manca ormai dalla stagione 2019-2020, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli continua a navigare impertterita verso il raggiungimento del quarto posto, attualmente di proprietà della Lazio, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Qualificazione, quella alla massima competizione continentale per club, dalla quale passerà inevitabilmente buona parte del calciomercato estivo della società bianconera la quale, nella figura del suo direttore sportivo poc’anzi menzionato, avrebbe iniziato a scorrere, come spesso fatto negli ultimi anni da Beppe Marotta all’Inter, la lista dei cosiddetti parametri zero all’interno della quale sarebbe già stato individuato il nome di un profilo che potrebbe far molto comodo a Thiago Motta il prossimo anno.

Juventus, pazza idea van Dijk: l’olandese lascerà il Liverpool al termine della stagione

Legato al Liverpool da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e che con molta probabilità non verrà rinnovato, Virgil van Dijk avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova società in cui passare gli ultimi anni di carriera. Prossimo ai 34 anni, che compirà l’8 luglio, il difensore centrale olandese avrebbe infatti fatto comprendere di voler cambiare aria dopo aver vinto praticamente tutto sulla sponda rossa del Mersey.

Sulle sue tracce, come riferito nei giorni scorsi da Calciomercato.it, avrebbe quindi messo gli occhi la Juventus del presidente Ferrero che, pronta a riabbracciare Bremer, il cui rientro è sempre più vicino, dal prossimo 1 luglio potrebbe contare su una coppia difensiva di assoluto livello. Al momento pare che nessuna trattativa sia stata ancora avviata, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe sbrogliarsi.